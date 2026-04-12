Явка на выборах в Венгрии составила 54% к середине дня

Явка на парламентских выборах в Венгрии к середине дня составила рекордные 54,14%, что значительно превышает показатели всех предыдущих лет. Согласно данным Национального избирательного бюро (NVI) на 13:00 по местному времени, наибольшая активность зафиксирована в Будапеште и области Пешт, при этом порог в 50% преодолен практически во всех регионах страны.

Высокий интерес граждан к голосованию связывают с острыми разногласиями между правительством и оппозицией по судьбоносным для страны вопросам. Эксперты ожидают, что итоговая активность избирателей существенно превзойдет результат 2022 года, когда на участки пришли около 70% граждан.

Политическая борьба обострилась из-за полярных взглядов кандидатов на конфликт на Украине, отношения с Евросоюзом и формат сотрудничества с Россией. И власти, и оппозиционные силы подчеркивают, что нынешние выборы станут определяющими для будущего курса страны, что и привело к массовой мобилизации электората.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что в случае его победы на выборах Будапешт продолжит принимать беженцев и оказывать Украине лишь гуманитарную помощь. Однако Венгрия не будет отправлять Киеву деньги и вооружение во избежание затягивания его конфликта с Москвой.