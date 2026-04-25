Краснодар остался без авиасообщения

Росавиация: аэропорт Краснодара временно не принимает и не отправляет рейсы

Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропорта Краснодара, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ведомство сообщило, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее Росавиация сняла ограничения на выполнение полетов в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана. Также агентство с учетом позиции Минтранса и МИД отменило рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ.

Кроме того, около 20 рейсов на вылет отменили или задержали в Пулково, следовало из информации на онлайн-табло. В городе вводился режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на фоне налета украинских дронов. Так, на 17 апреля 06:00 мск, в Пулково задерживался вылет 11 самолетов, в том числе в Казань, Сочи и Стамбул. Еще восемь рейсов на вылет отменяли, среди них самолеты до Тегерана и Москвы.

