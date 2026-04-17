17 апреля 2026 в 07:30

Аэропорт Пулково не может прийти в себя на фоне ночного налета БПЛА

Около 20 рейсов отменили или задержали в Пулково на фоне атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Около 20 рейсов на вылет отменили или задержали в петербургском аэропорту Пулково, следует из информации на онлайн-табло. Ночью в городе ввели режим опасности БПЛА на фоне налета украинских беспилотников.

По данным табло на 06:00 мск, в Пулково задерживается вылет 11 самолетов, в том числе в Казань, Сочи и Стамбул. Еще восемь рейсов на вылет отменили, среди них самолеты до Тегерана и Москвы.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщал, что в Ленинградской области число сбитых беспилотных летательных аппаратов увеличилось до семи. В результате падения обломков зафиксированы повреждения в районе Пулковских высот и Выборгском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором отрицают, что их страны когда-либо разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России. Вильнюс, Рига и Таллин официально уведомили об этом представителей посольств РФ в своих странах.

Двое мирных жителей ранены при новых атаках ВСУ на Белгородскую область
Губернатор Омской области принял решение сделать Радоницу выходным днем
Россиянам назвали всегда актуальный способ для инвестиций
Зеленский против мира, страх бойцов ВСУ: новости СВО к утру 17 апреля
В Ленобласти сбиты 12 беспилотников
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 апреля: инфографика
Силы ПВО сбили за ночь 62 украинских БПЛА над российскими регионами
Аэропорт Пулково не может прийти в себя на фоне ночного налета БПЛА
Пьяный мужчина «заминировал» поезд Брянск — Петербург
ПВО уничтожила пять беспилотников в Воронежской области за ночь
Появилась новая информация по делу организатора хищений у бойцов СВО
«Смехотворно»: экс-нардеп об увлечениях украинской власти черной магией
Байден задолжал более $20 млн кредиторам
Количество сбитых БПЛА над Ленобластью увеличилось более чем вдвое
Психолог рассказала, как отличить весеннюю депрессию от апатии
Россияне массово регистрируются в южнокорейском мессенджере
Зоопсихолог ответила, как распознать депрессию у кошки
Психолог раскрыла секрет долговечных крепких отношений
Житель Приморья получил внушительный срок за поджог банка
Во Владивостоке на вокзале обрушился перрон с людьми
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
