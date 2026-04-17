Аэропорт Пулково не может прийти в себя на фоне ночного налета БПЛА Около 20 рейсов отменили или задержали в Пулково на фоне атаки БПЛА

Около 20 рейсов на вылет отменили или задержали в петербургском аэропорту Пулково, следует из информации на онлайн-табло. Ночью в городе ввели режим опасности БПЛА на фоне налета украинских беспилотников.

По данным табло на 06:00 мск, в Пулково задерживается вылет 11 самолетов, в том числе в Казань, Сочи и Стамбул. Еще восемь рейсов на вылет отменили, среди них самолеты до Тегерана и Москвы.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщал, что в Ленинградской области число сбитых беспилотных летательных аппаратов увеличилось до семи. В результате падения обломков зафиксированы повреждения в районе Пулковских высот и Выборгском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором отрицают, что их страны когда-либо разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России. Вильнюс, Рига и Таллин официально уведомили об этом представителей посольств РФ в своих странах.