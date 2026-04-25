25 апреля 2026 в 02:07

США не будут продлевать снятия санкций по нефти РФ

В Минфине США заявили о завершении нефтяных исключений в отношении РФ

США не планируют продлевать временные исключения, связанные с российской нефтью и нефтепродуктами, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Новых продлений не ожидается.

Не думаю, что будет новое продление. Думаю, российская нефть, которая находится в море, во многом исчерпана, — сказал Бессент.

Минфин США не будет выпускать новую генеральную лицензию, которая могла бы временно разрешить продажу иранской нефти, находящейся на танкерах. Бессент объяснил все действующей блокадой.

Действует блокада, нефть не вывозится оттуда, — отметил он.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Евросоюз может рассмотреть возможность запретить поставки нефти РФ в рамках 21-го пакета санкций. Он считает, Россия давно адаптировалась к ограничениям и научилась справляться с их последствиями.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас до этого выступила с заявлением о начале работы над 21-м пакетом антироссийских санкций. По ее словам, так Брюссель стремится продемонстрировать, что «для Евросоюза Украина важнее, чем для России».

