24 апреля 2026 в 12:57

Три аэропорта на юге России временно закрыли на прием

Росавиация ввела ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. Речь идет о воздушных гаванях «Беслан», «Северный» и «Магас».

Аэропорты: Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении агентства.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. О сроках действия ограничений пока не сообщается.

Ранее Росавиация сняла ограничения на выполнение полетов в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана. Также агентство с учетом позиции Минтранса и МИД отменило рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ.

До этого Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта в Калуге. В то же время аэропорт Сочи переходил на усиленный режим работы. В ведомстве объяснили, что причиной стали неблагоприятные погодные условия. На тот момент в воздушной гавани приземлились всего 10 рейсов, вылетели 12 бортов.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
