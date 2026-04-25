Голикова рассказала, передается ли долголетие генетически Голикова заявила, что долголетие не передается по наследству

Долголетие не передается по наследству, сообщила РИА Новости вице-премьер России Татьяна Голикова. Она подчернула, что за ним нужно следить самому.

Здоровье человека напрямую зависит от образа жизни, и чем раньше человек приступит к корректировке вредных привычек, тем больше шансов у него сохранить себя в будущем. Генетика важна, но решающим фактором она не является, подчеркнула Голикова.

Человек должен заботиться о своем здоровье с молодости. Долголетие по наследству не передается, над ним надо работать, — отметила Голикова.

Она добавила, что в России создаются центры медицины здорового долголетия. В них будут заранее выявлять риски преждевременного старения организма.

По словам вице-премьера, человек после обследования получает данные о состоянии организма и советы по привычкам. Это может быть питание, режим сна, активность и другие факторы. Голикова отметила, что направление медицины здорового долголетия уже включено в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

