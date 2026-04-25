25 апреля 2026 в 01:27

Голикова рассказала, передается ли долголетие генетически

Голикова заявила, что долголетие не передается по наследству

Татьяна Голикова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Долголетие не передается по наследству, сообщила РИА Новости вице-премьер России Татьяна Голикова. Она подчернула, что за ним нужно следить самому.

Здоровье человека напрямую зависит от образа жизни, и чем раньше человек приступит к корректировке вредных привычек, тем больше шансов у него сохранить себя в будущем. Генетика важна, но решающим фактором она не является, подчеркнула Голикова.

Человек должен заботиться о своем здоровье с молодости. Долголетие по наследству не передается, над ним надо работать, — отметила Голикова.

Она добавила, что в России создаются центры медицины здорового долголетия. В них будут заранее выявлять риски преждевременного старения организма.

По словам вице-премьера, человек после обследования получает данные о состоянии организма и советы по привычкам. Это может быть питание, режим сна, активность и другие факторы. Голикова отметила, что направление медицины здорового долголетия уже включено в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Ранее стало известно, что шашлык не могут есть люди с заболеваниями печени и ЖКТ. Специалисты сообщили, что тем, у кого есть хоть какие-нибудь хронические заболевания, шашлык можно есть, но с осторожностью.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
