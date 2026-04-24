Вместо обычных отбивных — эти «Соломоны»: мясо с хрустящей корочкой, сочное и нежное

Беру свинину, нарезаю ломтиками по 5–7 мм, отбиваю с двух сторон, обваливаю в картофельном крахмале, смачиваю в соевом соусе и обжариваю на сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны. Мясо получается невероятно сочным, нежным, с хрустящей корочкой и насыщенным солоновато-сладким вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: золотистая хрустящая корочка, а внутри — мягкое сочное мясо, пропитанное соевым соусом, которое буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 700 г мяса (свинина, говядина, курица или индейка), 2–3 столовые ложки картофельного крахмала, 5–6 столовых ложек соевого соуса, растительное масло для жарки. Мясо нарежьте ломтиками толщиной 5–7 мм, отбейте с двух сторон. Каждый кусочек обваляйте в крахмале, затем обмакните в соевый соус с двух сторон. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, обжаривайте мясо на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячим с любым гарниром — это мясо исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

