24 апреля 2026 в 12:35

Нарезаю тостовый хлеб и смазываю маслом — через 20 минут смакую сырные палочки: хрустящие, ароматные, с чесноком

Беру хлеб для тостов, нарезаю палочками, смазываю оливковым маслом с чесноком и итальянскими травами, посыпаю тертым сыром и запекаю в духовке 5–7 минут. Получаются хрустящие, ароматные палочки, которые исчезают со стола быстрее, чем я успеваю их достать.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для перекуса, завтрака или пикника. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие хлебные палочки с расплавленной сырной корочкой, ароматом чеснока и итальянских трав, которые буквально тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка классического хлеба для тостов, 50 г твердого сыра (пармезан, чеддер или российский), 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка смеси сушеных итальянских трав (орегано, базилик, тимьян), 1 зубчик чеснока, соль и перец по вкусу. Хлеб нарежьте тонкими палочками. Сыр натрите на мелкой терке. Чеснок измельчите, смешайте с оливковым маслом, травами, солью и перцем. Смажьте палочки масляной смесью, посыпьте сыром. Выложите на противень с пергаментом, запекайте в разогретой до 180 °С духовке 5–7 минут до золотистой корочки. Подавайте теплыми — эти палочки исчезают мгновенно.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Вместо надоевшего оливье — салат «Демидовский» с говядиной и черносливом. Готовится легко, а впечатляет на все сто
Общество
Вместо надоевшего оливье — салат «Демидовский» с говядиной и черносливом. Готовится легко, а впечатляет на все сто
Яблочный десерт за 1 минуту без духовки: ленивый пирог в кружке, который съедают мгновенно
Общество
Яблочный десерт за 1 минуту без духовки: ленивый пирог в кружке, который съедают мгновенно
С этого салата для меня начинается весна — трюк с запеченным редисом для особой пикантности
Общество
С этого салата для меня начинается весна — трюк с запеченным редисом для особой пикантности
Беру копченую колбасу, огурец и горошек — через 1 минуту на столе салат «Миледи», сытный и хрустящий
Общество
Беру копченую колбасу, огурец и горошек — через 1 минуту на столе салат «Миледи», сытный и хрустящий
Маринад к шашлыку на майские — с азиатским акцентом, нежный, пикантный: без уксуса и майонеза
Общество
Маринад к шашлыку на майские — с азиатским акцентом, нежный, пикантный: без уксуса и майонеза
Мария Левицкая
М. Левицкая
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

