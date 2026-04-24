Нарезаю тостовый хлеб и смазываю маслом — через 20 минут смакую сырные палочки: хрустящие, ароматные, с чесноком

Беру хлеб для тостов, нарезаю палочками, смазываю оливковым маслом с чесноком и итальянскими травами, посыпаю тертым сыром и запекаю в духовке 5–7 минут. Получаются хрустящие, ароматные палочки, которые исчезают со стола быстрее, чем я успеваю их достать.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для перекуса, завтрака или пикника. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие хлебные палочки с расплавленной сырной корочкой, ароматом чеснока и итальянских трав, которые буквально тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка классического хлеба для тостов, 50 г твердого сыра (пармезан, чеддер или российский), 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка смеси сушеных итальянских трав (орегано, базилик, тимьян), 1 зубчик чеснока, соль и перец по вкусу. Хлеб нарежьте тонкими палочками. Сыр натрите на мелкой терке. Чеснок измельчите, смешайте с оливковым маслом, травами, солью и перцем. Смажьте палочки масляной смесью, посыпьте сыром. Выложите на противень с пергаментом, запекайте в разогретой до 180 °С духовке 5–7 минут до золотистой корочки. Подавайте теплыми — эти палочки исчезают мгновенно.

