Хрустящие баклажаны, которые не плавают в жиру: на гарнир, закуску и для салатов

Хрустящие баклажаны, которые не плавают в жиру: на гарнир, закуску и для салатов

Хрустящие баклажаны, запеченные в духовке, — это идеальный гарнир, закуска или основа для салатов, которая не плавает в жиру, а получается золотистой и аппетитной.

Секрет в том, что кубики баклажанов смешиваются с сыром, яйцом и минимумом масла, а затем запекаются до хрустящей корочки. Внутри они остаются нежными и сочными, с насыщенным вкусом специй.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 крупных баклажана, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, сушеный укроп.

Способ приготовления

Баклажаны нарежьте кубиками размером 2–3 см. В большой миске смешайте баклажаны, тертый сыр, яйцо, масло, соль и все специи. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся смесью. Противень застелите пергаментом. Выложите баклажаны в один слой. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими.

