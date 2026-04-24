24 апреля 2026 в 19:53

Лидеры ЕС впервые обсудили военный ответ без участия НАТО

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Лидеры стран Евросоюза на неформальном саммите на Кипре впервые провели дискуссию о механизмах военного реагирования на агрессию без привлечения сил НАТО, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции. Она назвала этот разговор своевременным и крайне необходимым, передает ТАСС.

У нас состоялась очень нужная и своевременная дискуссия о европейской статье о коллективной обороне. Соглашение четко определяет, что нужно делать, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается. Соглашение не определяет, что именно и как будет происходить, если произойдет агрессия, кто и что делает, — сообщила фон дер Ляйен.

По ее словам, активная работа над конкретизацией этих механизмов велась совместно с высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты больше не будут защищать Евросоюз и азиатских союзников на безвозмездной основе. По его словам, дружественные страны десятилетиями пользовались Вашингтоном.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Лепнина с фасада дома в Петербурге едва не убила прохожего
ПВО отразила серию атак дронов на регионы РФ
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

