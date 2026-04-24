Лидеры ЕС впервые обсудили военный ответ без участия НАТО

Лидеры стран Евросоюза на неформальном саммите на Кипре впервые провели дискуссию о механизмах военного реагирования на агрессию без привлечения сил НАТО, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции. Она назвала этот разговор своевременным и крайне необходимым, передает ТАСС.

У нас состоялась очень нужная и своевременная дискуссия о европейской статье о коллективной обороне. Соглашение четко определяет, что нужно делать, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается. Соглашение не определяет, что именно и как будет происходить, если произойдет агрессия, кто и что делает, — сообщила фон дер Ляйен.

По ее словам, активная работа над конкретизацией этих механизмов велась совместно с высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты больше не будут защищать Евросоюз и азиатских союзников на безвозмездной основе. По его словам, дружественные страны десятилетиями пользовались Вашингтоном.