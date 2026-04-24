США захватили танкер, ЕС «сел в лужу», причина смерти Пиманова: что дальше

Американские военные перехватили в Индийском океане танкер Majestic X, который перевозил нефть из Ирана, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высмеял очередные санкции ЕС, телеведущий Алексей Пиманов скончался в результате острого инфаркта — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.
Американцы захватили танкер с нефтью из Ирана
В Минобороны США сообщили, что американские военные перехватили в Индийском океане танкер Majestic X, который перевозил нефть из Ирана. Судно находилось в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования американских вооруженных сил (INDOPACOM).
«Ночью американские ВС провели операцию по перехвату и досмотру судна без флага Majestic X, против которого ввели санкции. Оно перевозило нефть из Ирана в Индийском океане в зоне ответственности INDOPACOM», — говорится в сообщении.
Ранее Центральное командование США объявило о введении морской блокады всех иранских портов в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения вступили в силу 13 апреля в 17:00 по московскому времени.
Блокада касается судов всех стран, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов. При этом американские военные подчеркнули, что не будут препятствовать свободе навигации судов, следующих через Ормузский пролив в неиранские порты.
В четверг, 23 апреля, в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что ВМС Соединенных Штатов с начала морской блокады Ирана перенаправили 31 судно, следовавшее в иранские порты или покидавшее их. Действия проводятся на фоне продолжающегося конфликта и попыток дипломатического урегулирования между сторонами.
«Отчаявшийся Евросоюз»: Дмитриев высмеял санкции
Кирилл Дмитриев выразил обеспокоенность тем, как ЕС будет рассчитываться за российский газ в условиях санкций. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами подчеркнул, что потребность Европы в этом ресурсе все также остается высокой.
«Как отчаявшийся Евросоюз будет платить за газ из России, о котором он скоро будет умолять?» — написал он.
Также Дмитриев заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск приедет в Россию через два месяца, чтобы умолять о поставках энергоресурсов. Он посоветовал политику заправиться достаточным количеством авиатоплива, ставшего дефицитным, для поездки в Москву.
«До встречи через два месяца, когда ты приедешь в Россию умолять о поставках энергии», — отметил спецпредставитель.
Послы стран Евросоюза тем временем на заседании в Брюсселе утвердили выделение кредита Украине в размере €90 млрд и основные параметры 20-го пакета санкций против России. Решения были приняты по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет жесткие контрмеры в ответ на действия Евросоюза. Она подчеркнула, что Москва решительно осуждает любые незаконные односторонние ограничения.
«Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Будут у нас приняты и ответные меры. Они будут жесткими, они будут разработаны и реализованы в соответствии с нашими интересами», — отметила Захарова.
Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз уже приступил к разработке 21-го пакета антироссийских санкций. По ее словам, таким образом Брюссель показывает, что «для Евросоюза Украина дороже, чем для России». Она добавила, что Москва не дождется ослабления Европы.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что анонсированный Каллас новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, как и все предыдущие, окажется неэффективным. По его словам, европейские политики, разрабатывая ограничения против РФ, лишь пытаются создать видимость активной деятельности.
«Я не знаю, что это (21-й пакет санкций против России. — NEWS.ru) даст Евросоюзу. Все пустое. Санкции давно не работают, это говорят даже в самой Европе. Ничего не действует. Они просто таким образом пытаются показать, что хоть чем-то занимаются на своих должностях», — высказался Чепа.
Умер Алексей Пиманов: названа причина
Накануне, 23 апреля, стало известно, что Алексей Пиманов умер на 65-м году жизни. Он прежде всего известен в качестве телеведущего передач «Человек и закон» и «Кремль-9». Кроме того, режиссер снял более 100 документальных фильмов и несколько художественных проектов. С 2013 года он занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда».
Его вдова актриса Ольга Погодина рассказала, что ее супруг скончался в результате острого инфаркта. Она назвала его смерть самой большой трагедией в ее жизни.
«У него случился острый инфаркт», — уточнила Погодина.
Президент России Владимир Путин назвал уход Пиманова большой потерей для родных, близких, коллег и всей отечественной журналистики. Глава государства отметил выдающийся вклад журналиста в развитие российских СМИ.
«Алексея Викторовича <...> по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение», — подчеркнул Путин.
Мария Захарова также выразила соболезнования в связи с внезапной кончиной журналиста. Дипломат отметила, что сердце телеведущего билось в разы чаще, чем у многих, — за правду, справедливость, страну и народ.
«Алексей Пиманов. Внезапная шокирующая новость... Остановилось сердце. Будут и официальные некрологи, и слова соболезнований по протоколу. Но сейчас скажу так. Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память», — написала она.
Министр обороны России Андрей Белоусов также заявил, что журналист был настоящим патриотом. По его словам, возглавив медиахолдинг «Красная звезда», Пиманов создал по-настоящему профессиональную и эффективную команду единомышленников.
Читайте также:
14,5% годовых. ЦБ снизил ключевую ставку: когда подешевеют кредиты, ипотека
Гришино, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 24 апреля
Изнасиловали и пытались сжечь: труп женщины нашли в 3 км от завода
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына