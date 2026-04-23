23 апреля 2026 в 10:09

В США раскрыли результаты морской блокады Ирана

С начала морской блокады Ирана США развернули 31 судно

ВМС США Фото: Us Navy/Us Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press
ВМС США с начала морской блокады Ирана перенаправили 31 судно, следовавшее в иранские порты или покидавшее их, сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ). Действия проводятся на фоне продолжающегося конфликта и попыток дипломатического урегулирования между сторонами.

Вооруженные силы США в рамках блокады против Ирана приказали 31 судну развернуться или вернуться в порт, — говорится в заявлении СЕНТКОМ.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В начале апреля было объявлено о временном прекращении огня сроком на две недели. По информации иранской стороны, за 40 дней конфликта в результате ударов погибли 3375 человек.

Ранее иранские военные задержали два судна, которые пытались пройти в районе Ормузского пролива без разрешения Ирана. Известно, что Военно-морские силы КСИР задержали и сопроводили к побережью Ирана судно MSC Francesca, которое Тегеран связывает с Израилем, и Epaminodes.

До этого сообщалось о трех судах, которые попытались пройти через Ормузский пролив в условиях блокады Соединенных Штатов. Один из кораблей был иранским. Он достиг Оманского залива, но затем перестал подавать сигналы.

