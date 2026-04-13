13 апреля 2026 в 07:31

Тост-перевертыш: завтрак из булки, яиц и сыра с необычной подачей

Тост-перевертыш на завтрак — это необычный и эффектный способ подачи яиц с булкой, который удивит ваших домашних. Хрустящая сырная корочка, нежное яйцо и поджаренный хлеб создают идеальное сочетание вкусов и текстур.

Для приготовления понадобится: 2 ломтика белого хлеба (батона), 2 яйца, 50 г твердого сыра, 2 ломтика ветчины, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: на разогретую и слегка смазанную маслом сковороду выложите тертый сыр (прямо на сковороду, формируя круг). В центр сырного кольца вбейте яйцо, стараясь не повредить желток. Посолите, поперчите. Сверху на яйцо положите ломтик ветчины, а на ветчину — ломтик хлеба. Когда сыр схватится и подрумянится снизу, аккуратно переверните тост лопаткой так, чтобы хлеб оказался снизу. Обжаривайте еще 1-2 минуты. Подавайте горячим, выложив сырной корочкой вверх.

Дарья Иванова
