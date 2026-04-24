Жителям Дагестана пообещали дополнительный выходной

В Дагестане 27 мая станет нерабочим днем в связи с празднованием Курбан-байрама

Сергей Меликов Фото: kremlin.ru
В Дагестане объявят выходной день в честь Курбан-байрама, сообщили в правительстве региона. Как уточнили в пресс-службе, соответствующее поручение дал глава республики Сергей Меликов. В 2026 году праздник приходится на 27 мая.

В Дагестане объявят выходной день в связи с праздником Курбан-байрам. Такое поручение правительству Дагестана дал сегодня Сергей Меликов, — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Татарстане Ураза-байрам пройдет 20 марта, а Курбан-байрам состоится 27 мая. Оба праздника в этом году выпадают на будние дни, которые станут нерабочими. Ураза-байрам назначен на пятницу, а Курбан-байрам начнется в среду. В 2025 году праздничные даты приходились на выходные и не давали дополнительных дней отдыха.

До этого российские муфтии заявили, что мусульманам не стоит совершать намазы в местах большого скопления людей, чтобы не создавать неудобств окружающим. Они подчеркнули, что молитву лучше проводить в предназначенных для этого пространствах, и также призвали воздерживаться от ношения никабов в общественных местах из-за сложности идентификации человека.

