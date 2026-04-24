Овощи и грибы отправляю в духовку — через 20 минут готов воздушный пудинг: нежный, сливочный, с сырной корочкой

Беру цветную капусту, грибы, морковь и горошек — обжариваю с вином, добавляю рис, соус бешамель и взбитые белки, запекаю в духовке. Через час на столе нежный, воздушный пудинг, который получается мягким, сливочным и таким вкусным, что даже те, кто не любит овощи, просят добавки.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда или ужина. Получается обалденная вкуснятина: золотистая, румяная корочка, а внутри — легкая, пористая текстура, напоминающая суфле, с насыщенным овощным вкусом и ароматом сыра и бешамеля.

Для приготовления вам понадобится: 200 г моркови, 150 г вешенок, 200 г цветной капусты, 100 г зеленого горошка, 1/2 стакана белого вина, 60 г риса, петрушка по вкусу, 2 столовые ложки растительного масла, 150 г сыра, 2 столовые ложки панировочных сухарей, 2 стакана молока, 1 столовая ложка муки, 2–3 яйца, соль и перец по вкусу. Отделите белки от желтков, белки уберите в холодильник. Овощи нарежьте, обжарьте 5 минут, добавьте вино, выпарите. Тушите 15–20 минут, добавьте рис и горошек, готовьте еще 5–7 минут, вмешайте зелень, остудите.

Приготовьте соус: подсушите муку, постепенно влейте молоко, варите до загустения. В остывшие овощи добавьте желтки, соус и тертый сыр. Белки взбейте до пиков, аккуратно вмешайте в овощную массу. Выложите в форму с сухарями, выпекайте при 180°С 30 минут. Подавайте теплым — этот пудинг исчезает быстрее, чем вы его нарезали.

