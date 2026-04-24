Задержана мать убитой новорожденной в Серпухове

В Серпухове задержали женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка, сообщили в подмосковном управлении СК. Экспертиза подтвердила совпадение ДНК-профиля младенца с 28-летней женщиной. По данным следствия, она является гражданкой одного из соседних государств.

По изъятым с места предметам и следам экспертами СЭЦ СК России проведена экспертиза, по результатам которой ДНК-профиль новорожденного совпал с профилем 28-летней гражданки, — сказано в публикации.

В ведомстве добавили, что сейчас женщина задержана и уже дала признательные показания. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемой.

Ранее сообщалось, что труп новорожденного нашли в подмосковном поселке Большевик Серпуховского городского округа. Бездыханное тело обнаружили в одном из мусорных контейнеров жилого сектора.

До этого Свердловский областной суд приговорил жителя Новоуральска Олега Михалицына к 15 годам колонии строгого режима за убийство собственного двухмесячного сына. Мужчина решил расправиться с ребенком, поскольку тот сильно плакал. Он несколько раз ударил ребенка, в том числе по голове. Малыш получил черепно-мозговую травму и скончался на месте.