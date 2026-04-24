24 апреля 2026 в 11:30

Вместо маленьких оладушек — кабачковый пирог-лепешка на сковороде: сытно, быстро, вкусно

Беру кабачок, яйца и муку — натираю кабачок на терке, смешиваю с яйцами, мукой и специями, выливаю на разогретую сковороду, и через 10 минут на столе огромная, румяная оладья, которая получается сытной, нежной и такой вкусной, что одного куска хватает на весь завтрак.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого утра или легкого ужина. Получается обалденная вкуснятина: золотистая, хрустящая по краям оладья с нежной, сочной кабачковой серединкой и ароматом чеснока и зелени, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 1 средний кабачок (300–400 г), 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 1 зубчик чеснока, пучок укропа или петрушки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, муку, измельченный чеснок, рубленую зелень, соль и перец, перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте кабачковую массу, разровняйте ложкой. Жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут, пока низ не станет золотистым. Аккуратно переверните оладью с помощью тарелки или широкой лопатки, жарьте еще 4–5 минут до румяной корочки. Подавайте теплой со сметаной — эта оладья исчезает быстрее, чем вы ее приготовили.

Вместо надоевшего оливье — салат «Демидовский» с говядиной и черносливом. Готовится легко, а впечатляет на все сто
Мария Левицкая
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
