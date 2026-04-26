26 апреля 2026 в 09:43

В Ярославской области оценили последствия налета украинских БПЛА

Губернатор Ярославской области: при атаке ВСУ никто не пострадал

Фото: Социальные сети
При атаке ВСУ на Ярославскую область никто не пострадал, заявил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале. Он не исключил, что на территории региона могут находиться обломки БПЛА, и призвал местных жителей не приближаться к ним.

Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массированная атака украинских БПЛА. Пострадавших нет, — написал Евраев.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили 49 украинских беспилотников в различных регионах страны. Дроны были уничтожены в небе над Ярославской, Белгородской, Вологодской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Кроме того, губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что после атаки беспилотника в Екатеринбурге за медицинской помощью обратились девять человек. Одна пациентка госпитализирована с отравлением продуктами горения.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что украинские войска, вероятно, запустили беспилотники по Свердловской области с территории Харьковской или Сумской областей. По его мнению, для преодоления такого расстояния дроны могли быть оснащены облегченными взрывными зарядами.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
