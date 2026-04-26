Каллас осудила насилие после стрельбы на мероприятии с Трампом

Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х выступила против политического насилия после стрельбы на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа. Она также подчеркнула, что рада знать об отсутствии пострадавших и погибших в результате происшествия.

Рада, что все присутствовавшие, включая президента Трампа, в безопасности после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Политическому насилию нет места в демократии, — написала Каллас.

Ранее президента США эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме после стрельбы, которая произошла во время мероприятия в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона. Неизвестный открыл огонь прямо во время ужина, что вызвало панику среди присутствующих. Журналисты также сообщали о громких звуках, похожих на взрывы.

До этого СМИ сообщили, что инцидент со стрельбой на ужине с американским лидером произошел в том же отеле, где в 1981 году было совершено покушение на бывшего президента США Рональда Рейгана. Тогда, 30 марта 1981 года, Рейган получил тяжелое ранение, когда пуля пробила ему легкое.