26 апреля 2026 в 10:24

Каллас осудила насилие после стрельбы на мероприятии с Трампом

Кая Каллас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х выступила против политического насилия после стрельбы на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа. Она также подчеркнула, что рада знать об отсутствии пострадавших и погибших в результате происшествия.

Рада, что все присутствовавшие, включая президента Трампа, в безопасности после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Политическому насилию нет места в демократии, — написала Каллас.

Ранее президента США эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме после стрельбы, которая произошла во время мероприятия в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона. Неизвестный открыл огонь прямо во время ужина, что вызвало панику среди присутствующих. Журналисты также сообщали о громких звуках, похожих на взрывы.

До этого СМИ сообщили, что инцидент со стрельбой на ужине с американским лидером произошел в том же отеле, где в 1981 году было совершено покушение на бывшего президента США Рональда Рейгана. Тогда, 30 марта 1981 года, Рейган получил тяжелое ранение, когда пуля пробила ему легкое.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пригородные поезда на Севастополь изменили конечную точку прибытия
«Живу жизнью батальона»: Жога признался, что сохраняет связь со «Спартой»
Удары по Украине сегодня, 26 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых военных ВСУ
Наступление ВС РФ на Запорожье и Сумы 26 апреля: последние новости, сводка
Трамп ответил на вопрос о связи стрельбы в США с Ираном
Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк в ракетную отрасль
«Вспышки»: политолог о влиянии покушения на Трампа на выборы в конгресс
Бойцы «Севера» подвели итоги апрельской «охоты» на станции РЭБ ВСУ
Россияне рассказали о тратах на майские праздники
«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа
В России предложили ввести «зарплату матери»
В России выросло число сайтов, имитирующих магазины с дачными товарами
Политолог ответил, кто может извлечь выгоду из покушения на Трампа
В Мали ввели комендантский час
Наступление ВС РФ на Харьков 26 апреля: последние новости, Купянск, сводки
Привычные домашние задания в школах могут исчезнуть
В Колумбии выросло число жертв взрыва
Каллас осудила насилие после стрельбы на мероприятии с Трампом
Алаудинов рассказал об убийствах жителей Курщины наемниками ВСУ
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

