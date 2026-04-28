28 апреля 2026 в 09:58

Энергетическая инфраструктура Сумской области получила повреждения

БПЛА «Герань-2»
Энергетическая инфраструктура получила повреждения в Конотопе в Сумской области Украины, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Артем Семенихин. По его словам, обесточена часть города.

Имеем уничтожение части энергетической инфраструктуры <...>. Часть города обесточена, — написал Семенихин.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные расширили зону контроля у населенного пункта Гришино в ДНР, заняв часть лесополосы. Продвижение удалось, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины контратаковать сразу с двух направлений. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Командир сводной артгруппы спецназа с позывным Пресс сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» и подразделения группировки «Север» отрезают участки с выявленными силами ВСУ в Сумской области. Российские военные не дают противнику отойти в тыловые районы в рамках формирования буферной зоны. По его словам, разведка ведется круглосуточно. При обнаружении скопления пехоты или техники ВСУ квадрат сразу берется под огневой контроль.

