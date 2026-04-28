Соловьев пообещал дать денег Анапе

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев Live» заявил, что готов лично оказать финансовую помощь Анапе. Блогер Виктория Боня, которая стала участницей передачи, поддержала эту идею.

Я от себя лично готов отправить деньги в помощь Анапе, чтобы занимались спасением птиц. При чем не от фонда. А я лично, — сказал журналист.

Ранее Соловьев извинился перед Боней за свои слова. По словам журналиста, он позволил себе подобные высказывания из-за того, что был «слишком эмоционален». Он подчеркнул, что ему стоило строже относиться к своим заявлениям.

До этого руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова заявила NEWS.ru о готовности бесплатно защищать Соловьева в суде против Бони. Юрист заявила, что целиком разделяет позицию журналиста, раскритиковавшего модель после ее обращения к президенту России Владимиру Путину. Журналист в эфире своей передачи возмутился тем, что блогер, находясь за границей, «открывает рот» и говорит о внутрироссийских проблемах.