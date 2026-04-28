Власти Кузбасса начали проверку после драки ученика и учителя

В Кузбассе проведут проверку после сообщений о драке ученика и учителя в одной из школ региона, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования области. Инцидент произошел на одном из уроков.

В ведомстве заявили, что решение примут по результатам проверки. О конфликте стало известно после того, как другие ученики сняли происходящее и выложили в Сеть.

Двухнедельный конфликт между учителем математики и учеником шестого класса закончился дракой в школе Междуреченска. Сначала педагог выталкивал ребенка из класса, а когда тот начал толкать его в ответ, началась потасовка в коридоре. По словам директора школы Владимира Квашина, ожидается беседа с родителями и учеником.

До этого сообщалось, что прокуратура Москвы взяла под контроль ход и результаты проверки по факту драки в школе «Новокосино» на востоке столицы. Материалы процессуальной проверки также переданы в территориальный орган СКР.