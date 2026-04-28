Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 11:19

Власти Кузбасса начали проверку после драки ученика и учителя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кузбассе проведут проверку после сообщений о драке ученика и учителя в одной из школ региона, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования области. Инцидент произошел на одном из уроков.

В ведомстве заявили, что решение примут по результатам проверки. О конфликте стало известно после того, как другие ученики сняли происходящее и выложили в Сеть.

Двухнедельный конфликт между учителем математики и учеником шестого класса закончился дракой в школе Междуреченска. Сначала педагог выталкивал ребенка из класса, а когда тот начал толкать его в ответ, началась потасовка в коридоре. По словам директора школы Владимира Квашина, ожидается беседа с родителями и учеником.

До этого сообщалось, что прокуратура Москвы взяла под контроль ход и результаты проверки по факту драки в школе «Новокосино» на востоке столицы. Материалы процессуальной проверки также переданы в территориальный орган СКР.

Регионы
Кузбасс
школы
драки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме напомнили о важной мере поддержки для предпенсионеров
«Принимаются меры»: Песков о тушении пожаре в Туапсе после налета ВСУ
Песков заявил о напряженной работе властей по предотвращению ударов ВСУ
В Кремле отреагировали на атаки боевиков в Мали
«Беспомощная актриса»: критик высказалась о Бузовой в «Покровских воротах»
Песков раскрыл важный пункт по информации о местах поражения от атак ВСУ
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
В России «легла» популярная китайская нейросеть
В Кремле сделали заявление по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
МЧС показало кадры пожара на стройке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Кирпич, газобетон или каркас: что выбрать для строительства дома
В Кремле раскрыли судьбу парада на 9 Мая в этом году
В Госдуме придумали, как снизить стресс у школьников перед ЕГЭ
Терапевт предупредил о смертельной опасности шашлыков
Орешкин раскрыл, когда мир достигнет пика численности населения
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.