28 апреля 2026 в 11:19

Педиатр напомнила, какие обследования нужно пройти ребенку перед детсадом

Перед тем, как впервые пойти в детский сад, ребенку нужно сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, мочи и кала, напомнила в беседе с LIFE.ru педиатр Анастасия Мальцева. Кроме того, родителям нужно отвезти его к стоматологу, психиатру, неврологу, хирургу, травматологу-ортопеду и офтальмологу. Для девочек обязателен осмотр у гинеколога, а для мальчиков — у уролога.

Даже если внешне ребенок выглядит здоровым, полноценное обследование помогает оценить его физическое и психоэмоциональное развитие. Например, детский психиатр исключает нарушения психического развития на раннем этапе, а невролог анализирует психомоторное и речевое развитие, а также общее состояние нервной системы ребенка, — отметила Мальцева.

Помимо обязательной ежегодной пробы Манту на туберкулез, детям иногда дополнительно назначают анализ на витамин D и определение уровня глюкозы в крови. После всех обследований педиатр проведет осмотр: соберет семейный и аллергологический анамнез и уточнит данные о перенесенных болезнях и прививках. На основе этого врач сделает заключение, определит группу здоровья и выдаст справку формы 026/у — без нее ребенка не зачислят в детсад, объяснила специалист.

Ранее педиатр Мария Кулкина заявила, что прогулки с ребенком, у которого наблюдается инфекционный насморк, будут полезными. Если же заложенность в носу вызвана аллергией, то лучше ограничить пребывание на улице.

От стабильности к управлению рисками: новая философия поставок топлива
На Украине вводят новых военных кураторов при администрациях
В Калининграде после шторма упало несколько деревьев
Песков раскрыл главную цель защиты миноритариев в России
Кремль высказался о зерновом споре Украины и Израиля
В Госдуме напомнили о важной мере поддержки для предпенсионеров
«Принимаются меры»: Песков о тушении пожаре в Туапсе после налета ВСУ
Песков заявил о напряженной работе властей по предотвращению ударов ВСУ
В Кремле отреагировали на атаки боевиков в Мали
«Беспомощная актриса»: критик высказалась о Бузовой в «Покровских воротах»
Песков раскрыл важный пункт по информации о местах поражения от атак ВСУ
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
В России «легла» популярная китайская нейросеть
В Кремле сделали заявление по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
МЧС показало кадры пожара на стройке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

