Педиатр напомнила, какие обследования нужно пройти ребенку перед детсадом

Перед тем, как впервые пойти в детский сад, ребенку нужно сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, мочи и кала, напомнила в беседе с LIFE.ru педиатр Анастасия Мальцева. Кроме того, родителям нужно отвезти его к стоматологу, психиатру, неврологу, хирургу, травматологу-ортопеду и офтальмологу. Для девочек обязателен осмотр у гинеколога, а для мальчиков — у уролога.

Даже если внешне ребенок выглядит здоровым, полноценное обследование помогает оценить его физическое и психоэмоциональное развитие. Например, детский психиатр исключает нарушения психического развития на раннем этапе, а невролог анализирует психомоторное и речевое развитие, а также общее состояние нервной системы ребенка, — отметила Мальцева.

Помимо обязательной ежегодной пробы Манту на туберкулез, детям иногда дополнительно назначают анализ на витамин D и определение уровня глюкозы в крови. После всех обследований педиатр проведет осмотр: соберет семейный и аллергологический анамнез и уточнит данные о перенесенных болезнях и прививках. На основе этого врач сделает заключение, определит группу здоровья и выдаст справку формы 026/у — без нее ребенка не зачислят в детсад, объяснила специалист.

