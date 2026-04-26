Наступление ВС РФ на Харьков 26 апреля: последние новости, Купянск, сводки

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 26 апреля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в воскресенье, 26 апреля: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении „северяне“ продолжают вести ожесточенные бои, отодвигая врага от государственной границы. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Терновой, Шестеровки, Васищево, Польной, Великого Бурлука, сел Уды, Малые Проходы и Великая Бабка. Наши штурмовики продолжают зачистку лесных массивов в районе поселка Ветеринарное, продвинувшись за сутки до 150 метров. На Липцевском направлении без существенных изменений. Артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым целям противника. На Волчанском направлении штурмовые отряды ГВ „Север“ продвинулись на десяти участках до 550 метров», — пишет «Северный ветер».

Авторы канала напомнили, что штурмовые подразделения ВС РФ в ходе ожесточенных боев выбили националистов 159-й механизированной бригады ВСУ из села Бочково (Волчанский район) и освободили населенный пункт.

«Ожесточенные стрелковые бои идут в селе Покаляном, а также окрестностях Лосевки. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 650 метров. Ожесточенные бои продолжаются в селе Бударка и окрестностях населенного пункта, а также на северо-западе Купянского района. Командование элитного 7-го ПОГО („охраняет“ границы с Польшей) добилось от командования ВСУ прикомандирования к погранотряду военнослужащих 159-й механизированной бригады, которых „офицеры-пограничники“ используют как „пушечное мясо“ на северо-западе Купянского района», — добавил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО

«Рыбарь» пишет, что на Бурлукском направлении части ГВ «Север» планомерно занимают рубежи в приграничье Харьковской области.

«Утром 25 апреля стало известно об освобождении российскими бойцами Бочково, бои за которое начались несколькими днями ранее. Главную роль в высоких (по меркам местных реалий) темпах зачистки села сыграла своевременная изоляция поля боя операторами БЛА и артиллерией, что не позволило противнику оперативно перебросить на участок резервы для „затыкания дыр“ в обороне. Параллельно с этим ВС РФ установили контроль над западной частью заказника „Северодонецкий“, который можно использовать как для накопления личного состава, так и для снабжения сил на участке. На данный момент штурмовики пытаются закрепиться в Охримовке и создать плацдарм на южном берегу Волчьей, а также атакуют в сторону Чайковки и Волоховки», — отметили авторы канала.

По их данным, на восточном фланге направления российские войска так же стремятся установить контроль над северным берегом Волчьей.

«Наиболее тяжелые боестолкновения идут в окрестностях Нестерного, с высот у которого бойцы смогут простреливать переправы противника у Варваровки, создавая угрозу изоляции украинских формирований, пока еще находящихся к северу от реки. В окрестностях освобожденного Волчанска бойцы „Севера“ стремятся оттеснить противника из лесного массива на подступах к Верхней Писаревке. Также идут бои за цепь опорных пунктов к югу от Симоновки, контроль над которыми откроет штурмовикам путь для наступления на Лосевку и Шестеровку», — добавил «Рыбарь».

Военный блогер Олег Царев рассказал, что в небе Купянска барражируют дроны обеих сторон.

Военнослужащие ВС РФ с БПЛА в зоне СВО

«Российские операторы БПЛА поражают украинскую логистику на юго-западе от города, чтобы не дать противнику перекидывать резервы в район Купянска-Узлового, куда наши продолжают просачиваться со стороны Куриловки. На Харьковском участке ВС РФ расширяют приграничную буферную зону вдоль р. Волчьей. МО РФ объявило об освобождении села Бочково с довоенным населением 130 человек в 3 км к югу от границы с Россией и в 10 км к востоку от Волчанска. Враг намеревался использовать Бочково для ударов по тылам наших войск и для заброски ДРГ на территорию Белгородской обл. Российские подразделения пробиваются к Лосевке», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

