Мошенники начали обманывать дачников с помощью борщевика

Депутат Чаплин: мошенники высылают дачникам штрафы за борщевик и мусор

Мошенники начали рассылать фейковые сообщения о якобы выявленных на участке нарушениях — борщевик, мусор, нескошенная трава, тем самым пытаясь обмануть дачников, заявил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, главный подвох — в требовании оплатить штраф, передает Lenta.ru.

Как только человек переходит по ссылке, мошенники получают доступ к его телефону или крадут данные карты. Дальше они начинают обзванивать жертву от лица различных ведомств, чтобы под разными предлогами взломать «Госуслуги», оформить кредиты или украсть личные данные, — отметил Чаплин.

Депутат подчеркнул, что ни один госорган не присылает штрафы по СМС или в мессенджерах и тем более не предлагает скидку за скорость. Настоящее уведомление приходит только почтой или через «Госуслуги». Чаплин призвал игнорировать такие сообщения и блокировать отправителя, а также предупредить соседей по СНТ — пенсионеры особенно часто попадаются на эту уловку.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупредил, что злоумышленники обманывают водителей с помощью поддельных СМС о штрафах за парковку, требуя перейти по фишинговой ссылке. Кроме того, мошенники используют фейковые домовые чаты, где под видом решения коммунальных проблем вынуждают пользователей перейти в бот и отправить «уникальный ключ», что ведет к взлому аккаунта и краже данных.

