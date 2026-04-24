24 апреля 2026 в 07:00

Россиян предупредили о трех коварных схемах мошенничества

Доцент Щербаченко: мошенники обманывают водителей фейковыми штрафами за парковку

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Злоумышленники обманывают водителей, рассылая им поддельные уведомления о штрафах за парковку, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Кроме того, по его словам, мошенники все чаще используют фейковые домовые чаты для своих махинаций.

Мошенники начали обманывать российских водителей через СМС. Аферисты пишут, что машина якобы неправильно припаркована, и требуют оплатить штраф 3 тыс. рублей по ссылке. Если не заплатить сразу, грозят удвоить сумму, но все это обман. Переход на фишинговый сайт может привести к потере денег и личных данных. Проверять штрафы нужно только на официальных ресурсах — «Госуслугах» или платформе ГАИ. Они приходят с номером постановления и специальным кодом, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что злоумышленники начали создавать веб-страницы, имитирующие интерфейс банковских сервисов, где предлагают подтвердить баланс карты перед выполнением операции. По его словам, преступники используют запугивание блокировкой счета при неверном указании информации, чтобы вынудить пользователей раскрыть конфиденциальные данные.

Аферисты также добавляют жертву в чат с названием, которое связано с адресом дома или с какой-либо актуальной проблемой, требующей немедленного решения. Чтобы придать видимость легитимности, злоумышленники используют названия и аватарки, похожие на официальные символы организаций. Они говорят о перерасчете коммунальных платежей, замене замков или актуализации контактов. Затем мошенники предлагают перейти в бот, получить «уникальный шестизначный ключ» и отправить его в общий чат. После этого аферисты взламывают аккаунт и крадут данные, — заключил Щербаченко.

Ранее специалист по кибербезопасности Тимофей Воронин заявил, что злоумышленники стали использовать схемы обмана россиян, выдавая себя за банки, предлагающие ипотечные кредиты. По его словам, мошенники привлекают граждан, обещая им выгодные условия займа или денежное вознаграждение за участие в финансовых операциях.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

