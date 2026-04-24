Россиян предупредили о трех коварных схемах мошенничества

Злоумышленники обманывают водителей, рассылая им поддельные уведомления о штрафах за парковку, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Кроме того, по его словам, мошенники все чаще используют фейковые домовые чаты для своих махинаций.

Мошенники начали обманывать российских водителей через СМС. Аферисты пишут, что машина якобы неправильно припаркована, и требуют оплатить штраф 3 тыс. рублей по ссылке. Если не заплатить сразу, грозят удвоить сумму, но все это обман. Переход на фишинговый сайт может привести к потере денег и личных данных. Проверять штрафы нужно только на официальных ресурсах — «Госуслугах» или платформе ГАИ. Они приходят с номером постановления и специальным кодом, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что злоумышленники начали создавать веб-страницы, имитирующие интерфейс банковских сервисов, где предлагают подтвердить баланс карты перед выполнением операции. По его словам, преступники используют запугивание блокировкой счета при неверном указании информации, чтобы вынудить пользователей раскрыть конфиденциальные данные.

Аферисты также добавляют жертву в чат с названием, которое связано с адресом дома или с какой-либо актуальной проблемой, требующей немедленного решения. Чтобы придать видимость легитимности, злоумышленники используют названия и аватарки, похожие на официальные символы организаций. Они говорят о перерасчете коммунальных платежей, замене замков или актуализации контактов. Затем мошенники предлагают перейти в бот, получить «уникальный шестизначный ключ» и отправить его в общий чат. После этого аферисты взламывают аккаунт и крадут данные, — заключил Щербаченко.

Ранее специалист по кибербезопасности Тимофей Воронин заявил, что злоумышленники стали использовать схемы обмана россиян, выдавая себя за банки, предлагающие ипотечные кредиты. По его словам, мошенники привлекают граждан, обещая им выгодные условия займа или денежное вознаграждение за участие в финансовых операциях.