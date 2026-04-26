26 апреля 2026 в 10:31

В Колумбии выросло число жертв взрыва

Число жертв взрыва в Колумбии достигло 14 человек

Фото: Martin Steven Angel/Keystone Press Agency/Global Look Press
Число жертв взрыва в Колумбии достигло 14 человек, при этом почти 40 пострадали, сообщил губернатор Каука Октавио Гусман в соцсети X. Он призвал правительство к немедленным мерам и добавил, что госпитали работают на пределе возможностей.

К настоящему моменту мы сообщаем о 14 погибших и более чем 38 раненых, среди которых пятеро несовершеннолетних, — написал Гусман.

Ранее 24 апреля неподалеку от базы инженерного батальона имени Агостино Кодацци колумбийской армии взорвались два автомобиля. Происшествие случилось в районе города Пальмира, где дислоцируется штаб этого подразделения.

Кроме того, очевидец сообщил, что около военной базы Кати в Мали прогремели два мощных взрыва. В этом же районе также была слышна стрельба. Информация о пострадавших отсутствует. Военнослужащие перекрывали дороги вблизи объекта.

Также на пятом этаже жилого дома на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Ударная волна выбила стекла и двери в квартире. Предварительно установлено, что местный житель проводил химические опыты с реактивами, что привело к мощному хлопку. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию.

