Пирог со скумбрией — даже заядлые нелюбители рыбы просят добавки, нежное тесто и сочная начинка

Беру муку, дрожжи и сливочное масло — замешиваю эластичное тесто, раскатываю в два пласта, выкладываю начинку из маринованной скумбрии с луком и запекаю.

Через час на столе румяный ароматный пирог, который получается таким вкусным, что даже те, кто терпеть не может рыбу, просят добавки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда, ужина или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое слоистое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная пикантная скумбрия с луком, которая пропитывает пирог и делает каждый кусочек ароматным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 100 мл молока, 1 чайная ложка сахара, 5 г сухих дрожжей, 250 г муки, 100 г сливочного масла, 1/2 чайной ложки соли; для начинки — 1–2 скумбрии, 1 луковица, 1/2 чайной ложки соли, 1/3 чайной ложки сахара, перец по вкусу. В теплом молоке растворите сахар и дрожжи, оставьте на 15 минут. Муку смешайте с солью и маслом, перетрите в крошку, добавьте опару, замесите тесто, уберите в холодильник на 1 час.

Рыбу разделайте на филе, нарежьте кубиками, лук мелко порубите, добавьте соль, перец и сахар, оставьте мариноваться на 30 минут. Тесто разделите на две части (одну больше), раскатайте круги. Форму смажьте маслом, выложите больший круг, распределите начинку, накройте вторым кругом, защипните края. Смажьте желтком, сделайте проколы, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 190 °С 35–45 минут. Подавайте теплым — этот пирог исчезает быстрее, чем вы его достали.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.