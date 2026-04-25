25 апреля 2026 в 18:35

Пирог со скумбрией — даже заядлые нелюбители рыбы просят добавки, нежное тесто и сочная начинка

Беру муку, дрожжи и сливочное масло — замешиваю эластичное тесто, раскатываю в два пласта, выкладываю начинку из маринованной скумбрии с луком и запекаю.

Через час на столе румяный ароматный пирог, который получается таким вкусным, что даже те, кто терпеть не может рыбу, просят добавки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда, ужина или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое слоистое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная пикантная скумбрия с луком, которая пропитывает пирог и делает каждый кусочек ароматным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 100 мл молока, 1 чайная ложка сахара, 5 г сухих дрожжей, 250 г муки, 100 г сливочного масла, 1/2 чайной ложки соли; для начинки — 1–2 скумбрии, 1 луковица, 1/2 чайной ложки соли, 1/3 чайной ложки сахара, перец по вкусу. В теплом молоке растворите сахар и дрожжи, оставьте на 15 минут. Муку смешайте с солью и маслом, перетрите в крошку, добавьте опару, замесите тесто, уберите в холодильник на 1 час.

Рыбу разделайте на филе, нарежьте кубиками, лук мелко порубите, добавьте соль, перец и сахар, оставьте мариноваться на 30 минут. Тесто разделите на две части (одну больше), раскатайте круги. Форму смажьте маслом, выложите больший круг, распределите начинку, накройте вторым кругом, защипните края. Смажьте желтком, сделайте проколы, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 190 °С 35–45 минут. Подавайте теплым — этот пирог исчезает быстрее, чем вы его достали.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Беру копченую скумбрию и готовлю необычную «Мимозу» — никаких консервов, а вкус — не оторваться
Если вы замаринуете скумбрию так, то о красной рыбе забудете — получается в разы вкуснее
Вместо тяжелой селедки под шубой весной делаю норвежский салат — 4 ингредиента, и готово
Утреннее наслаждение без хлопот: воздушный омлет на хрустящем тосте с лососем. Полезно, элегантно и невероятно вкусно
Печень больше не жарю. Этот рецепт с заливкой из яиц и сметаны делает ее мягкой и сочной, как в ресторане
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Террорист из «Крокуса» признался в извращенных «увлечениях»
Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптики пообещали москвичам траву в мае
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана
«Выбегали в трусах»: екатеринбуржцы описали первые секунды после атаки БПЛА
Назван весомый аргумент в пользу обязательного теста ДНК в роддомах
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
