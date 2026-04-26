Раскрыты детали смерти Героя России из Якутии ТАСС: Герой России Петров умер во время поездки к другу

Герой России Алексей Петров из Якутии умер во время поездки к другу в Хангаласский район республики, рассказал ТАСС руководитель правительственной комиссии региона Георгий Михайлов. По его словам, сейчас важно хорошо организовать прощание с бойцом, чем и займется специальная комиссия.

Основная задача комиссии — обеспечить проведение церемоний прощания с Героем Российской Федерации на высоком государственном уровне, с глубоким уважением к его подвигу и всесторонней поддержкой родных и близких, — сказал Михайлов.

Петрову стало плохо в дороге. Прибывшие по вызову медики скорой помощи не смогли спасти его. Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.

Ранее супруга Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в городе Юрге Кемеровской области, заявила, что не ссорилась с ним перед исчезновением. Женщина подчеркнула, что они вместе готовились отметить первую годовщину брака. С момента пропажи мужа прошло около трех недель, однако какая-либо информация о его местонахождении отсутствует.