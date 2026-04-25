25 апреля 2026 в 10:08

Захарова отправила «погулять» спикера парламента Молдавии

Захарова предложила Гросу погулять после его выпада в адрес посла России Озерова

Фото: МИД РФ
Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу может сам «пойти где-нибудь погулять» после высказываний российском после Олеге Озерове, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова Гросу, который сказал, что дипломата из Кишинева высылать не планируется, поэтому «пусть он здесь погуляет», передает корреспондент NEWS.ru.

Наверное, можно применить схожую лексику к председателю парламента Молдавии Игорю Гросу. Пусть он тоже где-нибудь там погуляет. А посол Российской Федерации в Молдавии будет работать, чем он и занимался, — подчеркнула Захарова.

Ранее представитель МИД подчеркивала, что Россия уважает суверенитет Молдавии и не вмешивается в ее внутренние дела. Она отметила, что слова Гросу о якобы «вызывающем отношении» Москвы к Кишиневу не имеют под собой никаких оснований.

До этого депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова заявила, что президент Республики Молдова Майя Санду в самом начале СВО совместно с украинским коллегой Владимиром Зеленским разработала план захвата Приднестровья. По ее словам, молдавский лидер уже создала в республике тыловой плацдарм для ВСУ.

