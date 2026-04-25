25 апреля 2026 в 11:24

Минздрав раскрыл состояние врача после нападения на больницу в Махачкале

Пострадавший хирург пришел в сознание после нападения на больницу в Махачкале

Хирург, пострадавший при нападении на больницу в Махачкале, пришел в сознание, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в мессенджере МАКС. В ведомстве уточнили, что состояние раненого врача улучшилось, лечение продолжается в отделении реанимации. Также отмечается, что у второго пострадавшего наблюдается положительная динамика, и в ближайшее время его планируют выписать из стационара.

Состояние пострадавшего хирурга улучшилось. Он пришел в себя, улучшилось общее состояние и параметры. В отделении реанимации продолжается дальнейшая его терапия. Состояние второго пострадавшего также с положительной динамикой, в скором времени он будет выписан из стационара, — сообщили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что в одной из больниц Махачкалы во время дежурства подверглись нападению травматолог и хирург, получившие ранения в область лица и шеи. Инцидент произошел при исполнении врачами своих профессиональных обязанностей.

Кроме того, представители ведомства заявили, что задержанный по делу о нападении на медиков в Махачкале признался, что его конфликт с хирургом был целенаправленным. В ходе допроса мужчина заявил, что изначально хотел переговорить именно с этим врачом, однако разговор перешел в агрессию.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

