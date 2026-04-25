Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 10:52

Супруги погибших бойцов СВО получили новую преференцию

Супруги погибших бойцов СВО получили право бесплатно поступать в вузы

Подписывайтесь на нас в MAX

Супруги погибших участников СВО получили право на бесплатное поступление в вузы и колледжи в рамках квоты, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Поправки внесены в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Супругам предоставляется возможность обучаться за счет государства в высших и средних профессиональных учебных заведениях. При этом подчеркивается, что поступление осуществляется в приоритетном порядке.

Ранее Путин заявил, что в стране выстроена комплексная система приоритетного оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации участникам и ветеранам специальной военной операции. Глава государства также подчеркнул, что меры касаются членов семей военных.

До этого Минобороны России разработало порядок получения удостоверения ветерана боевых действий для гражданских участников СВО, направлявшихся в зону спецоперации госорганами или организациями. Статус смогут получить имеющие награды и отработавшие не менее шести месяцев. Рассмотрение заявки займет до 30 дней.

Общество
Россия
вузы
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Регионы

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.