Супруги погибших бойцов СВО получили новую преференцию

Супруги погибших участников СВО получили право на бесплатное поступление в вузы и колледжи в рамках квоты, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Поправки внесены в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Супругам предоставляется возможность обучаться за счет государства в высших и средних профессиональных учебных заведениях. При этом подчеркивается, что поступление осуществляется в приоритетном порядке.

Ранее Путин заявил, что в стране выстроена комплексная система приоритетного оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации участникам и ветеранам специальной военной операции. Глава государства также подчеркнул, что меры касаются членов семей военных.

До этого Минобороны России разработало порядок получения удостоверения ветерана боевых действий для гражданских участников СВО, направлявшихся в зону спецоперации госорганами или организациями. Статус смогут получить имеющие награды и отработавшие не менее шести месяцев. Рассмотрение заявки займет до 30 дней.