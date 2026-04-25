25 апреля 2026 в 11:41

Соцфонд автоматически продлил чернобыльцам 611 тыс. выплат

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Социальный фонд автоматически продлил 611 тыс. выплат гражданам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. В перечень мер поддержки входят компенсации за ущерб здоровью и расходы на реабилитацию, а также выплаты семьям, которые потеряли кормильца. Эти меры распространяются также на ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, их детей и эвакуированных из зоны отчуждения, переселенцев.

Беззаявительный формат <...> был запущен c прошлого года. За это время специалисты установили на новый срок 611 тысяч выплат, для продления которых ранее нужно было обращаться отдельно, — заявили в Соцфонде.

Дополнительное вознаграждение за выслугу лет для работников, занятых на территориях с радиоактивным загрязнением, продлевается в автоматическом режиме. Кроме того, лица, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы, сохраняют право на ежемесячные пособия и набор социальных услуг. В него входят обеспечение лекарственными средствами, предоставление путевок в санаторно-курортные учреждения и право на проезд в пригородных электропоездах.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что в конце апреля россиянам досрочно переведут некоторые детские пособия и часть пенсионных выплат. Изменения в сроках связаны с графиком накануне майских праздников.

