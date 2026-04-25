Жителей Московского региона предупредили о резком ухудшении погоды

Дожди, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Московском регионе в ближайшие три дня, сообщил ТАСС Гидрометцентр РФ. В воскресенье, 26 апреля, пройдут дожди, а 27 апреля к ним добавится мокрый снег, который может налипать на провода и деревья.

Под влиянием глубокого Балтийского циклона, центр которого переместится на север европейской территории России, в период с 26 по 28 апреля в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий, — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре РФ добавили, что скорость ветра в порывах местами достигнет 20 м/с. При этом днем в субботу, 25 апреля, будет спокойнее: переменная облачность, без осадков, температура до +10 °С, ветер западный и юго-западный со скоростью 5–10 м/с.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в Санкт-Петербурге на неделе с 27 апреля по 3 мая ожидается умеренно теплая погода. Средняя температура воздуха, по его словам, будет держаться на уровне +8–10 градусов, а ночью от +1 до +3 градусов. Ильин также уточнил, что к концу недели атмосферное давление в городе поднимется до 770 миллиметров ртутного столба.