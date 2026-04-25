Морозы в Москве, жара в Сибири: погода в России 27 апреля — 3 мая

На предстоящей неделе в России ожидается некоторая погодная инверсия. В то время как в Москву придет похолодание, в Сибири установится по-настоящему летняя жара. Однако большую часть страны все же захлестнут ливни. Подробнее о погоде в РФ на неделе с 27 апреля по 3 мая NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какая погода ожидается на рубеже апреля и мая в Москве и соседних областях

В Москве и Подмосковье начало недели будет холодным, температура будет держаться ниже нормы на шесть градусов. В понедельник ночью ожидается от −2 до +3 градусов, днем — не выше +6. В столице пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, к тому же будет сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

Во вторник, среду и четверг также ожидаются осадки, столбики термометров покажут в ночные часы от −3 до +3 градусов, днем — +2–8. К 1 мая в Москве немного потеплеет: днем воздух прогреется до +12 градусов, ночью — от 0 до +5. В городе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

В Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях в понедельник днем столбики термометров поднимутся до +12 градусов, ночью — от −2 до +2. В этих регионах пройдут дожди с мокрым снегом, местами сильные. Во вторник днем похолодает на пять градусов, осадки ослабнут. В среду в дневное время температура установится на отметке около +9 градусов, в четверг и последующие сутки — около +10.

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях также ожидаются дожди, температура будет примерно на семь градусов ниже, чем должно быть в это время года. Днем в понедельник и вторник прогнозируется около +8 градусов, ночью подморозит до −1 градуса. В среду и четверг столбики термометров не поднимутся выше +10, а ночью опустятся до −2.

В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях также будет холодно и дождливо. Наиболее сильные осадки ожидаются в четверг. В понедельник днем в этих регионах будет около +10 градусов, а ближе к выходным потеплеет до +13 градусов, по ночам — в диапазоне от 0 до +5 градусов.

В каких регионах ожидаются сильные дожди

В Санкт-Петербурге температурный фон будет ниже климатической нормы на три-четыре градуса. В понедельник временами дождь, ночью — +1 градус, днем — +8 градусов. Во вторник соответственно +2 и +7 градусов, без осадков. В среду и четверг пройдут небольшие дожди. К 30 апреля столбики термометров поднимутся до +8 градусов в дневные часы, а в начале мая не исключено потепление до +15 градусов.

В Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидаются осадки на протяжении первой половины недели. Ночная температура будет меняться в диапазоне от −2 до +1 градуса, днем — +6–8 градусов.

В Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области в понедельник и вторник пройдут интенсивные осадки во всех видах. Днем потеплеет до +10–12 градусов, со среды — не выше +10 градусов, по ночам от −5 до +2 градусов. Осадки продолжатся, но будут уже небольшими.

В Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях в начале недели пройдут дожди. В понедельник днем будет тепло — до +15 градусов, во вторник и среду — не выше +11, в четверг и последующие сутки — до +14. В ночные часы температура будет меняться от −1 до +6 градусов.

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях дожди будут идти практически ежедневно. В понедельник днем там ожидается до +12 градусов, во вторник и среду — до +15, в четверг и пятницу — до +18, а в конце недели потеплеет до +20. По ночам — в диапазоне от 0 до +8 градусов.

Какая погода будет на юге России

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях в среднем будет на пять градусов холоднее, чем должно быть на рубеже апреля и мая. В ночь на вторник и среду возможны заморозки до −1 градуса, в среднем по ночам температура будет варьироваться от 0 до +8 градусов. Днем в понедельник воздух прогреется до +19, во вторник — до +16, в среду — до +17, в четверг и пятницу — до +19, в конце недели возможно потепление до +20.

В Адыгее и на Кубани температура также будет держаться ниже климатической нормы на четыре пункта. По ночам там ожидается от +2 до +10 градусов, днем в понедельник и вторник — до +16, в среду до +18, с четверга и далее — до +20. Практически ежедневно будут идти небольшие дожди.

В республиках Северного Кавказа и на Ставрополье днем в понедельник воздух прогреется до +21 градуса, во вторник и среду — до +18, в выходные — до +20 и выше. Сохраняется вероятность осадков в виде дождей, в горах — со снегом.

В какие регионы придет летняя жара

На Ямале и в ХМАО температурный фон будет выше климатической нормы на четыре градуса. Ожидаются сильные осадки. В понедельник здесь местами до +13 градусов, во вторник, среду и четверг потеплеет до +18, по ночам — в диапазоне от −6 до +1 градуса.

В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях в понедельник днем столбики термометров поднимутся до +15 градусов, во вторник — до +19, в среду и четверг — до +23. По ночам ожидается от 0 до +8 градусов. Местами небольшие дожди.

В Алтайском крае, Омской, Томской и Новосибирской областях в понедельник и вторник воздух прогреется до +18 градусов, там пройдут дожди. Со среды по пятницу местами воздух будет прогреваться до +23–25 градусов, что выше климатической нормы. По ночам преобладающая температура — от 0 до +8 градусов.

На севере Красноярского края местами в понедельник потеплеет до аномальных +19 градусов, пройдут сильные дожди. Осадки в разных видах, но менее интенсивные, ожидаются и в последующие дни. Температура со вторника до пятницы будет не выше +12–14 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до −10 градусов.

На юге Красноярского края, в Хакасии, Тыве, Республике Алтай, Кемеровской и Иркутской областях местами почти летняя погода. В южных районах в понедельник и вторник воздух прогреется до аномальных +27 градусов, в среду — не выше +18, в четверг — до +23. По ночам — в диапазоне от −5 до +7 градусов. Осадки в этих региона пройдут во всех видах в зависимости от времени суток и температуры.

Какие погодные сюрпризы ждут в конце апреля Дальний Восток

В центральных районах Якутии в дневные часы ожидается до +12 градусов. Там пройдут дожди со снегом, наиболее существенные — во вторник и четверг. Преобладающая температура в республике будет все же ниже: днем от +1 до +6 градусов, по ночам может подморозить до −12, а на востоке в ночь на понедельник — до −20.

В Бурятии местами дожди. В понедельник температура поднимется до +19 градусов, во вторник потеплеет до +22, в среду не выше +17, в четверг до +14. По ночам — заморозки, в отдельных районах — до −7.

В Забайкалье будут осадки преимущественно в виде дождей. Но там ожидается большой разброс ночных и дневных температур, хотя в целом там будет теплее, чем обычно в это время года. В понедельник днем воздух прогреется до +14 градусов, 28 апреля местами потеплеет до +20, 29 апреля — до +23, 30 апреля — не выше +15. В ночные часы на протяжении недели температура будет держаться в диапазоне от −8 до +6 градусов.

В Амурской области днем — +14–16 градусов, по ночам — местами до −5. Неделя начнется с небольших дождей, которые усилятся в среду и четверг. На юге Хабаровского края и в Еврейской автономной области днем — не выше +14, по ночам — от −5 до +2. Осадки ожидаются во всех видах, наиболее сильные в среду.

В Приморье пройдут дожди разной интенсивности. В понедельник днем потеплеет до +18 градусов, во вторник — не выше +12, в среду и четверг — до +17. По ночам преобладающая температура — от −2 до +3.

