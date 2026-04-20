«Черемуховые» холода: мокрый снег, снегопады — прогноз погоды на май

Россияне возлагают особые надежды на последний месяц весны. Многие полагают, что май, наконец, порадует теплой, а то и жаркой погодой. Однако синоптики отмечают, что вряд ли получится избежать перепадов и климатических сюрпризов. Ждать ли раннего прихода жары или готовиться к заморозкам — в материале NEWS.ru.

Ждать ли теплой погоды в мае

Неоднозначный с точки зрения погоды апрель начнет постепенно передавать эстафету маю. Климатолог Михаил Семенов рассказал NEWS.ru, что в последние дни этого месяца в Москве и регионах Центральной России начнет заметно теплеть.

«Нынешний апрель довольно противоречив, однако в целом он укладывается в многолетние нормы. Пока мы не наблюдали аномальных холодов, хотя летним теплом этот месяц нас не баловал. Тем не менее вскоре ожидается повышение температуры: апрель начнет плавно „перетекать“ в теплый май», — отметил Семенов.

Метеоролог Евгений Тишковец в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что ближе к третьему месяцу весны начнется заметное потепление. Столбики термометров днем к майским праздникам устремятся на штурм двадцатиградусной отметки и выше.

В Гидрометцентре РФ сообщили NEWS.ru, что средняя месячная температура выше нормы прогнозируется на большей части Забайкальского края, в Амурской области и на юге Якутии.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По данным ведомства, дефицит осадков ожидается в Ленинградской области, Карелии, на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Южного федерального округа, на востоке Северо-Кавказского федерального округа, на юге Приволжского и Сибирского федеральных округов, на севере Уральского федерального округа, а также на Таймыре. При этом избыток осадков наиболее вероятен в Мурманской области, на юге Дальневосточного федерального округа и на севере Якутии.

По сравнению с маем 2025 года больше осадков выпадет на северо-востоке Якутии, меньше — на западе Северо-Западного федерального округа и в Туве.

Ранее Гидрометцентр России опубликовал прогноз на лето 2026 года, согласно которому в большинстве регионов страны ожидается аномально жаркая погода. По данным ведомства, в июне превышение средней месячной температуры прогнозируется в Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах, а также на северо-западе Красноярского края.

Вернутся ли холода в Москву

Мокрый снег и похолодание могут вернуться в российскую столицу и регионы европейской территории России в начале мая, рассказал в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев.

По его словам, подобные погодные явления в начале последнего месяца весны происходят довольно часто. «Снежный покров не сформируется, но холодная погода может задержаться на несколько дней», — сообщил собеседник.

В Москве во второй половине весны возможны кратковременные снегопады, за которыми последует теплая погода, ранее рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он связал это с так называемыми черемуховыми холодами.

«Похолодания, которые имеют очень интересные и поэтические названия „черемуховые“ и „дубовые“ холода, случаются в первой половине мая. Единственное — снег не ляжет. Это будет эпизод, который, скорее всего, быстро сменится более теплой весенней погодой», — пояснил Шувалов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Возвратное похолодание можно сравнить с бабьим летом, только первое приносит кратковременное падение температуры, а второе, напротив, ее повышение, заявил ранее климатолог и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Специалист добавил, что возвратные похолодания объясняются кратковременными вторжениями холодных масс воздуха в тот момент, когда сезон переходит к лету. Климатолог не исключил, что это явление повторится в мае.

Какая погода ожидается на майские праздники

По данным метеосервисов, в Москве и регионах Центральной России в выходные 2 и 3 мая ожидаются солнечные дни. При этом, если верить актуальным прогнозам, облачная погода установится 1 и 9 мая. В предпраздничный день, 8 мая, будет довольно хмуро. Воздух в эти дни может прогреться до +15–17 градусов. В течение первой недели после Первомая синоптики не исключают дожди.

Согласно имеющимся прогнозам, в мае ожидаются восемь солнечных дней и 13 с осадками.

«Пока можно сказать, что в начале майских праздников будет довольно прохладная и неустойчивая погода. Жары я точно не ожидаю. Радикальный погодный перелом может произойти не ранее, чем в середине мая. Тогда очертания наступающего лета начнут проступать более явно», — резюмировал Семенов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

