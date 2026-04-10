Похолодание, заморозки, гололед: как изменился прогноз погоды на апрель

Нынешний апрель уже называют месяцем сюрпризов. После теплого старта в Москву и регионы Центральной России пришло ощутимое похолодание — с осадками и минусовыми температурами. Однако синоптики утверждают, что весна еще сможет реабилитироваться — причем, вероятно, в самое ближайшее время. Какими контрастами нас еще поразит погода — в материале NEWS.ru.

Ждать ли еще снега в апреле

В XXI веке в эти дни снежный покров наблюдается примерно один раз в три года, рассказал NEWS.ru метеоролог Михаил Леус. По его словам, подавляющее большинство случаев — это ситуации, когда снежный покров сохраняется после зимы и еще не сошел. Собеседник отметил, что возвращение снежного покрова после полного схода зимнего, то есть та ситуация, которая ожидает нас, было всего однажды — в прошлом апреле. «Тогда заток холодного воздуха спровоцировал образование снежного покрова 6 апреля, который пролежал до 13-го числа, на максимуме достигая высоты в 16 см», — написал Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, возвращение зимы в нынешнем апреле будет гораздо более коротким и менее интенсивным. Леус прогнозирует, что уже в ближайшие дни температура уверенно перешагнет 10-градусную отметку, далее воздух продолжит прогреваться и к середине месяца москвичей ждут очень комфортные +16–18 градусов.

Климатолог Михаил Семенов в разговоре с NEWS.ru уточнил, что нынешние снегопады, вероятно, окажутся заключительными этой весной. «Скорее всего, мокрый снег выпадать больше не будет, хотя полностью исключить погодный форс-мажор в конце месяца невозможно», — отметил он.

О том, что в Москве ожидается повторное похолодание после 20 апреля 2026 года, ранее предупредил метеоролог Александр Шувалов.

«Будет неделя-полторы хорошей погоды. Относительное тепло сохранится до 20 апреля. Поскольку майские заморозки случаются едва ли не ежегодно, возвраты холодов еще будут. Текущее похолодание не последнее», — указал Шувалов.

Какие проблемы принесет резкое потепление в апреле

Значительное потепление в середине апреля, которое прогнозируется большинством метеосервисов, чревато и побочными эффектами. Как пояснил метеоролог Александр Сергеев, после того, как осадки сойдут на нет, воздух начнет стремительно прогреваться.

«Однако вместе с солнцем и приходом тепла просыпаются растения. Уже сегодня в российской столице полным ходом идет первая волна цветения. В этом апреле из-за температурных условий Москву может занести березовой пыльцой значительно раньше срока — уже во второй декаде апреля», — сообщил собеседник NEWS.ru.

Ранее иммунолог Владимир Болибок предупредил: теплые, сухие и ветреные дни наиболее опасны для аллергиков. По его словам, именно в этот период у таких людей происходит обострение поллиноза. Дело в том, что в теплую погоду деревья начнут цвести обильнее, а ветер и сухость способствуют разносу пыльцы.

«При этом пыльца у березы мелкая и очень летучая. Если посмотреть на нее под микроскопом, то по конструкции она даже напоминает гроздь воздушных шаров, поэтому отлично держится в воздухе, доставляя аллергикам неприятности», — уточнил Болибок.

Можно ли «переобувать» авто в апреле, не опасаясь гололеда

Многие водители поторопились с весенним шиномонтажем, указал в разговоре с NEWS.ru метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, «переобувать» автомобиль в Москве и регионах Центральной России следует не ранее середины апреля.

«До этого времени, как мы видим, ночами сохраняются минусовые температуры. Поэтому риск во время езды сохраняется, особенно для тех, кто много передвигается в темное время суток», — отметил специалист.

Как он ранее отмечал в беседе с NEWS.ru, в вопросе весеннего шиномонтажа следует руководствоваться армейской логикой: «Смена формы в Вооруженных силах во все времена происходит не ранее 15 апреля. И это правильно».

Придет ли жара в апреле

Синоптики расходятся в оценках того, ждать ли жаркой погоды в апреле. Как указывал ранее климатолог Михаил Семенов, теплая погода может установиться во второй половине месяца. По его оценкам, в 20-х числах апреля москвичи «точно смогут раздеться».

«В дневное время вполне можно будет принимать солнечные ванны. Надеюсь, что сможем ходить в футболках, а куртки тогда уберем подальше в гардероб. Полагаю, что с этого момента сезон шашлыков можно будет считать открытым», — пояснял специалист.

Впрочем, метеоролог Сергеев в разговоре с NEWS.ru признал, что приход жары в апреле «еще под вопросом». «Пока мы не можем сказать определенно. Однако сценарий, при котором возможно наступление жаркой погоды в последние числа месяца, все еще сохраняется», — заключил он.

Ранее сообщалось, что заметный погодный перелом произойдет в середине апреля. Синоптики указывали, что резкий температурный скачок ожидается 15–17-го числа. Средняя дневная температура превысит норму на четыре-пять градусов.

