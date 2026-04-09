09 апреля 2026 в 13:49

Москвичей предупредили о повторном похолодании во второй половине апреля

Метеоролог Шувалов: в Москве ожидается повторное похолодание после 20 апреля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве ожидается повторное похолодание после 20 апреля 2026 года, заявил «Ридусу» метеоролог Александр Шувалов. Он отметил, что 9 апреля в московском регионе начнется снижение температуры, которое продлится до 12 апреля.

Уже в выходные с 11 по 12 апреля температура станет повышаться. Будет неделя-полторы хорошей погоды. Относительное тепло сохранится до 20 апреля. Поскольку майские заморозки случаются едва ли не ежегодно, возвраты холодов еще будут. Текущее похолодание не последнее, — предупредил Шувалов.

Ранее сообщалось, что в Москве пошел первый в апреле снег. По данным синоптика Евгения Тишковца, снегопады могут продолжаться еще два дня. Осадки охватят не только столицу, но и Подмосковье.

