Москвичей предупредили о повторном похолодании во второй половине апреля Метеоролог Шувалов: в Москве ожидается повторное похолодание после 20 апреля

В Москве ожидается повторное похолодание после 20 апреля 2026 года, заявил «Ридусу» метеоролог Александр Шувалов. Он отметил, что 9 апреля в московском регионе начнется снижение температуры, которое продлится до 12 апреля.

Уже в выходные с 11 по 12 апреля температура станет повышаться. Будет неделя-полторы хорошей погоды. Относительное тепло сохранится до 20 апреля. Поскольку майские заморозки случаются едва ли не ежегодно, возвраты холодов еще будут. Текущее похолодание не последнее, — предупредил Шувалов.

Ранее сообщалось, что в Москве пошел первый в апреле снег. По данным синоптика Евгения Тишковца, снегопады могут продолжаться еще два дня. Осадки охватят не только столицу, но и Подмосковье.