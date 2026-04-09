В Москве пошел первый апрельский снег

В Москве пошел первый в апреле снег, передает корреспондент NEWS.ru. По данным синоптика Евгения Тишковца, снегопады могут продолжаться еще два дня и охватить столицу и Подмосковье.

Ранее в Сети появились кадры, как Тверь накрыл апрельский снегопад. В регионе действует предупреждение о неблагоприятных погодных условиях: в отдельных районах объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра. Предупреждение будет действовать до вечера 9 апреля.

До этого Гидрометцентр России обнародовал предположительный сценарий погоды на летний период 2026 года. В основной части страны предполагается необычно знойная погода. В частности, в июне среднемесячная температура окажется выше нормы в пределах Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.