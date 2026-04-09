Иммунолог предупредил о самом опасном периоде для аллергиков

Теплые, сухие и ветреные дни наиболее опасны для аллергиков, заявил «Москве 24» иммунолог Владимир Болибок. Именно в этот период у таких людей происходит обострение поллиноза. Дело в том, что в теплую погоду деревья начнут цвести обильнее, а ветер и сухость способствуют разносу пыльцы.

При этом пыльца у березы мелкая и очень летучая. Если посмотреть на нее под микроскопом, то по конструкции она даже напоминает гроздь воздушных шаров, поэтому отлично держится в воздухе, доставляя аллергикам неприятности, — уточнил Болибок.

В период обострения поллиноза врач призвал отказаться от плановых операций, стоматологических и косметологических процедур, в особенности инъекционных. Он также посоветовал заменить тренировки на свежем воздухе на занятия в помещении.

Ранее психосоматолог Елена Вершинина заявила, что страх, тревога, а также чрезмерная чистоплотность могут спровоцировать появление аллергической реакции. По ее словам, находясь в состоянии повышенной готовности, организм более резко реагирует на внешние раздражители.