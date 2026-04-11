Надвигается майская жара, ждите ливни и грозы: погода в Москве в апреле

Аномальные холода в Москве заканчиваются и погода возвращается к климатической норме, объявили синоптики. Сколько будет градусов на Пасху, какую погоду ждать на следующей неделе, что в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 11 апреля

После пяти дней аномально холодных температур столичный регион попрощался со снежным покровом. Синоптик из Центра погоды «Фобос» Михаил Леус уверен, что снега в Москве не будет уже до осени, хотя еще возможны отдельные снегопады.

При этом погода в субботу в Москве остается хмурой, указывает его коллега Евгений Тишковец: на столичный регион воздействует высотный циклон с центром над Белоруссией.

«Местами возможны короткие дожди. Циклон сохранит в небе плотные облака, которые местами станут причиной кратковременных дождей, и начнет постепенно повышать температуру (хотя пока показания термометров останутся ниже климатической нормы). Температура воздуха — +5–7 градусов, по области ожидается +3–8 °C. Атмосферное давление будет выше нормы. В Пасхальное воскресенье местами небольшие дожди, ночью — +1–3, днем — +10–12 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Сколько будет градусов в Москве на неделе после Пасхи

Тишковец прогнозирует Москве быстрое потепление на следующей неделе.

«На следующей неделе жителей Центральной России ждет умеренное и нормальное апрельское тепло, без скоротечных дождей не обойдется. По ночам — +1–6, днем — +10–15 градусов, в конце семидневки — до +17 °C. Весна совсем скоро вернет утраченные позиции!» — объявил синоптик.

Специалисты Foreca предупредили, что Москву на неделе ждет мощный ливень: во вторник, 14 апреля, на столицу обрушится около 10,8 мм осадков (то есть примерно ведро воды на каждый квадратный метр).

После ливня резко потеплеет: уже в среду ожидается плюс 15 градусов, во второй половине недели температура продолжит расти и выйдет на майские значения: +10 градусов ночью и +17 °C днем.

Долговременный прогноз ИА «Метеоновости» показывает, что сильных похолоданий больше не ожидается до конца апреля. Кратковременные похолодания (до +8 °C) ожидаются 19 и 21–23 апреля.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, какая погода будет до конца апреля

В отличие от Москвы, в Санкт-Петербург на выходных пришла солнечная и сухая погода.

«Погоду в Северной столице продолжит формировать периферия скандинавского антициклона. Продолжится постепенное повышение температуры — днем показания термометров на пару градусов превысят средние многолетние значения. Температура воздуха +9–11 градусов, в Ленобласти — +7–12 °C. Атмосферное давление будет выше нормы. В Пасхальное воскресенье без осадков, ночью — от −1 до плюс 1 °C, днем — +11–13 градусов», — объявил Леус в своем Telegram-канале.

Foreca прогнозирует рост температуры в Санкт-Петербурге. В отличие от Москвы, сильных ливней не ожидается, во второй половине недели выпадет лишь 1,7 мм осадков. Температура будет расти и к концу недели составит +15 градусов днем и +5–7 °C ночью.

Долговременный прогноз ИА «Метеоновости» предупреждает петербуржцев о резком похолодании в ночь на 23 апреля. Дневная температура упадет до +7 градусов, ночью будет не выше +2 °C.

Читайте также:

Москву накрыло слоем снега, впереди — ливни? Прогноз погоды на Пасху

Магнитные бури сегодня, 11 апреля: что завтра, мигрени, раздражительность

ВСУ в шоке от новой тактики «Гераней»: удары по Украине 11 апреля