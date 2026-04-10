Москву накрыло слоем снега, впереди — ливни? Прогноз погоды на Пасху

Москву накрыл неожиданный апрельский снегопад. Когда закончится аномальное похолодание, чего ждать на Пасху и на следующей неделе, что с погодой в Санкт-Петербурге?

Сколько будет градусов в Москве в выходные, откуда снегопад

Арктическое вторжение сформировало снежный покров в Москве: по сообщениям синоптиков, на базовой метеостанции столицы ВДНХ зафиксирован снежный покров толщиной 2 см. Максимальная высота снежного покрова была отмечена в Кашире — 4 см.

Специалисты подчеркивают, что весна никуда не уходила. Происходящее считается типичной ситуацией для ранней весны. Неприятной особенностью нынешнего арктического вторжения остается сильный северный ветер с порывами до 12–15 м/с, из-за которого температура воздуха ощущается на 5–7 градусов холоднее.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что сегодня в Москве финал похолодания.

«Сегодня столичный регион останется под влиянием тыловой, холодной части циклона. Сохранится облачная и ветреная погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, а температура останется ниже климатической нормы на 3–4 градуса. В утренние часы местами гололедица. Температура воздуха плюс 3–5 градусов, по области ожидается плюс 1–6. Атмосферное давление будет расти. В субботу местами кратковременные дожди, ночью — плюс 2–4, днем — плюс 6–8 градусов», — прогнозирует Леус.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прогноз погоды в Москве на Пасху, чего ждать на неделе

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что пасхальное воскресенье, 12 апреля, будет уже достаточно теплым: днем ожидается плюс 11–13 градусов, осадки сокращаются, выглянет солнце.

Ночи останутся холодными: ожидается температура от 0 до плюс 5 градусов.

С начала недели в Москве резко потеплеет: Гидрометцентр прогнозирует днем плюс 10–15 градусов, ночные температуры подрастут до плюс 3–8. К середине недели ожидается приход нового циклона. Foreca прогнозирует, что 14 апреля температура днем упадет до плюс 10, ожидаются осадки с возможными ливнями. Ненастная погода продлится недолго, уже к четвергу вернется солнце и температура продолжит расти.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда закончатся холода

По данным Леуса, уже в пятницу в Санкт-Петербурге закончится арктическое вторжение, температура начнет расти на фоне солнечной погоды из-за скандинавского антициклона.

«Пик холодной волны пройдет, и температура начнет постепенно расти. Температура воздуха плюс 7–9 градусов, в Ленобласти — плюс 5–10. Атмосферное давление выше нормы. В субботу без осадков, ночью до минус 2 градусов, днем — плюс 9–11», — прогнозирует Леус.

На Пасху в Санкт-Петербурге Леус прогнозирует теплую, ветреную погоду: ожидается переменная облачность, без осадков, до плюс 2 градусов ночью, плюс 11–13 градусов днем. Погода будет безоблачной, а атмосферное давление очень высоким.

«Впереди замечательная погода, которую продолжит определять антициклон. Сухо, много солнца и все теплее. Правда ночи по Ленинградской области холодные пока, но солнце быстро прогревает воздух и утром этого уже не заметно. В предстоящие несколько ночей по области еще сохранятся отрицательные температуры, но дневная температура продолжит повышаться. В субботу еще будет днем плюс 10–12, а с воскресенья уже до плюс 10–15 градусов», — прогнозирует главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

На новой неделе в Санкт-Петербурге ожидается дальнейший рост температуры. Начиная со вторника температура будет подбираться к отметке в плюс 15 градусов на фоне практически безоблачной погоды, а к субботе, 18 апреля, перешагнет за нее и доберется до плюс 18 градусов. Небольшое похолодание и ливни ожидаются только в ночь на субботу, утверждают специалисты Foreca.

