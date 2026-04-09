Синоптик ответил, какую погоду ждать москвичам на Пасху

В Москве на Пасху прогнозируется повышение температуры воздуха до 14 градусов тепла, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. При этом, по его словам, жителям столицы предстоит столкнуться с кратковременными осадками в виде дождя.

Уже в ночь на субботу атмосферные процессы начнут меняться. Погодообразующие потоки повернут на юго-восток, и в Москву начнет поступать хорошо прогретый воздух из Центральной Азии. Конечно, там температуры достигают +25–30 градусов, но нам достанется порядка +9–14 в воскресенье, что тоже неплохо. Местами в Москве и Московской области пройдет небольшой кратковременный дождь в течение дня, но погоды он не испортит. В целом условия будут хорошими, ветер успокоится, сильных порывов уже не будет, — поделился Ильин.

Ранее метеоролог Александр Шувалов предупредил, что после 20 апреля в Москве ожидается повторное похолодание. По его словам, с 9 апреля в Московском регионе прогнозируется понижение температуры, которое продлится до 12 апреля.