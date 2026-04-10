Москву накрыло слоем снега

В Москве сформировался снежный покров высотой два сантиметра, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в Telegram-канале. По его словам, такая картина наблюдается после снегопада, прошедшего в четверг 9 апреля.

Синоптик добавил, что это произошло в результате аномального похолодания и перехода осадков в твердое состояние. При этом в Тушино высота выпавшего снега достигает лишь одного сантиметра. В Московской области также местами лежит снег, его высота в среднем до трех саниметров.

Ранее сообщалось, что в Москве пошел первый в апреле снег. По словам Тишковца, снегопады могут продолжаться еще два дня. Осадки охватят не только столицу, но и Подмосковье.

До этого Гидрометцентр России обнародовал предположительный сценарий погоды на летний период 2026 года. В основной части страны предполагается необычно знойная погода. В частности, в июне среднемесячная температура окажется выше нормы в пределах Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.