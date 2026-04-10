Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 11:04

Москву накрыло слоем снега

Тишковец: высота снежного покрова в Москве достигла двух сантиметров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве сформировался снежный покров высотой два сантиметра, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в Telegram-канале. По его словам, такая картина наблюдается после снегопада, прошедшего в четверг 9 апреля.

Синоптик добавил, что это произошло в результате аномального похолодания и перехода осадков в твердое состояние. При этом в Тушино высота выпавшего снега достигает лишь одного сантиметра. В Московской области также местами лежит снег, его высота в среднем до трех саниметров.

Ранее сообщалось, что в Москве пошел первый в апреле снег. По словам Тишковца, снегопады могут продолжаться еще два дня. Осадки охватят не только столицу, но и Подмосковье.

До этого Гидрометцентр России обнародовал предположительный сценарий погоды на летний период 2026 года. В основной части страны предполагается необычно знойная погода. В частности, в июне среднемесячная температура окажется выше нормы в пределах Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Регионы
Москва
Евгений Тишковец
снег
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.