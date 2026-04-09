Пасхальный крестный ход: значение, история и как стать участником

В пасхальную ночь от стен храмов начинает разливаться торжественный колокольный звон, и люди с зажженными свечами в руках выходят из церквей, чтобы принять участие в главном шествии года — пасхальном крестном ходе.

Что такое крестный ход и почему он совершается именно в пасхальную ночь

Крестный ход — это многолюдное молитвенное шествие с иконами, хоругвями и большим крестом впереди. Название происходит от того, что в начале процессии всегда идет священнослужитель, несущий большой крест, который символизирует победу жизни над смертью. Сегодня такие шествия совершаются по многим поводам: в престольные праздники, в дни особых бедствий или в знак благодарности. Но самым торжественным и значимым остается именно пасхальный крестный ход, который несет в себе особый смысл.

Согласно древней традиции, восходящей к апостольским временам, верующие в полночь выходят из храма, чтобы отправиться навстречу воскресшему Христу. Смысл этого шествия глубоко символичен. Он представляет собой путь Церкви к Спасителю: верующие, словно жены-мироносицы, спешащие ко гробу Господню, с песнопениями обходят храм, чтобы встретить великую весть.

Процессия трижды обходит церковь против часовой стрелки — «посолонь», то есть навстречу солнцу, что символизирует движение навстречу свету и жизни. В древности крестный ход был не только праздничным действом, но и практической необходимостью: в IV веке святитель Иоанн Златоуст, отвечая на действия еретиков-ариан, устраивал ночные религиозные процессии с крестами и свечами в Константинополе. Эти шествия помогали объединять верующих и утверждать их в вере, делая молитву видимой частью общественной жизни.

Священники во время общегородского крестного хода во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Символика шествия: от гроба к воскресению

Кульминационный момент крестного хода наступает, когда процессия подходит к закрытым дверям храма. Этот жест напоминает о том, как жены-мироносицы подошли ко гробу Господню и увидели вход, заваленный тяжелым камнем. В этот момент смолкает колокольный звон, наступает абсолютная тишина, и настоятель храма трижды начинает радостное пение: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...»

Затем врата распахиваются, и процессия под ликующий звон колоколов входит в ярко освещенный храм. Этот момент символизирует открытие входа в Царство Небесное для всех верующих. Так Церковь литургически переживает евангельское событие, становясь его соучастником, а не просто зрителем.

Во сколько начинается и как проходит: хронология ночного богослужения

Пасхальное богослужение — это целое действо, длящееся несколько часов, и крестный ход является лишь его центральной, но не единственной частью. Понимание хронологии поможет новичку не растеряться и правильно распределить силы.

Все начинается примерно за полчаса до полуночи. В храме служится Полунощница — тихая служба, во время которой священники совершают каждение Плащаницы (полотна с изображением Христа во гробе). Плащаница находится в центре храма со Страстной пятницы, и сейчас ее торжественно уносят в алтарь, где она останется до праздника Вознесения. Это символическое прощание с погребенным Христом.

Ровно в полночь духовенство в алтаре начинает тихое пение: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех...» Постепенно к пению присоединяется хор, а затем и все присутствующие в храме. В этот момент раздается мощный колокольный звон — благовест, возвещающий о начале Пасхи. Священнослужители в белых облачениях выходят из алтаря, и начинается крестный ход.

Само шествие обычно занимает от 15 до 30 минут в зависимости от размера храма. После того как процессия входит обратно в церковь, начинается Пасхальная утреня — самая торжественная часть службы, полная радостных песнопений и чтения «Слова огласительного» святителя Иоанна Златоуста. Утреня плавно перетекает в Божественную литургию, во время которой верующие причащаются. Сразу после литургии происходит освящение куличей, пасх и яиц — ради этого многие приносят свои корзины в храм. Завершается служба обычно между тремя и четырьмя часами утра.

На этом пасхальные торжества не заканчиваются. Всю следующую неделю, которая называется Светлой седмицей, каждый день после литургии крестные ходы повторяются, но уже в дневное время. Они проходят более скромно, без ночной торжественности, но не менее радостно.

Как подготовиться: одежда, свечи, что нужно знать новичку

Для тех, кто идет на крестный ход впервые, самое главное — не бояться и настраиваться на то, что это не прогулка и не зрелище, а часть богослужения. Священники советуют придерживаться нескольких простых правил, которые помогут сделать участие осмысленным и комфортным.

Прежде всего стоит позаботиться об одежде. Мужчинам лучше выбрать брюки и футболку или рубашку, избегая слишком открытых вещей вроде шорт или маек. Женщинам, согласно традиции, стоит надеть юбку и покрыть голову платком, а от яркой косметики лучше отказаться. Что касается цвета, то Пасха — праздник радости, поэтому предпочтительны светлые и нарядные тона, но без излишней вычурности.

Обувь — отдельный и очень важный вопрос. Ночная служба длится несколько часов, и большую часть этого времени придется стоять. Поэтому ноги должны быть в удобной разношенной обуви, лучше на плоском ходу или небольшом устойчивом каблуке. Если вы планируете брать с собой детей или пожилых родителей, подумайте о возможности для них отдохнуть — например, взять с собой складной стульчик (в некоторых храмах это разрешено).

Что касается свечей, их можно приобрести в церковной лавке перед началом службы. Зажигать их принято в начале крестного хода, а после возвращения в храм — ставить на подсвечники у икон, сопровождая это молитвой. Свеча — это не магический атрибут, а символ молитвы и духовного света. Чтобы не обжечься и не закапать воском соседей, лучше приобрести специальные подставки или держать свечу так, чтобы воск стекал вниз, а не на руки.

И последнее, но очень важное: крестный ход — это продолжение церковной молитвы. Священники советуют идти спокойно и сосредоточенно, не разговаривать, не обгонять других и не толкаться. Старайтесь молиться про себя или подпевать хору, если знаете слова. Главное — это внутренний настрой, осознание того, что вы идете не для «галочки», а вместе со всей Церковью навстречу великому чуду.

Можно ли участвовать с детьми и в чем особенности

Пасхальная ночь — семейный праздник, и во многих храмах можно увидеть прихожан с детьми самого разного возраста. Однако стоит трезво оценивать силы ребенка. Длительное стояние и поздний час могут быть утомительными для маленьких детей. Если вы решите взять ребенка, лучше подготовить для него сменную одежду по погоде, а также что-то перекусить и попить.

Детям постарше участие в крестном ходе может запомниться на всю жизнь. Во многих приходах существует добрая традиция: ребятам раздают маленькие хоругви — легкие и красочные церковные знамена, которые они с гордостью несут впереди процессии. Это помогает детям почувствовать свою сопричастность к происходящему и не дает им скучать.

Перед тем как идти в храм, обязательно объясните ребенку основные правила поведения: не шуметь, не бегать, не мешать другим молящимся. Расскажите ему кратко и доступно, что происходит и зачем люди вышли на улицу с зажженными свечами. Для детей, как и для взрослых, важно понимание, что это не просто ночное гуляние, а особая встреча с Воскресшим Христом.

Традиции после хода: разговение и поздравления

Когда пасхальная служба заканчивается и освящены куличи, наступает самый долгожданный момент — разговение. После долгого и строгого Великого поста верующие наконец могут отведать скоромную пищу. Но и здесь стоит проявить благоразумие. Священники советуют не набрасываться на еду сразу после крестного хода, немного подождать и, конечно, не объедаться, чтобы не навредить здоровью. Традиционно трапезу начинают с кусочка освященного кулича и крашеного яйца, а затем уже переходят к другим блюдам.

Сразу после возвращения домой или даже еще в храме начинается христосование — троекратное целование с возгласом «Христос воскресе!» и ответом «Воистину воскресе!». Это древнейшее пасхальное приветствие, которое символизирует всеобщее примирение и любовь во Христе. Им обмениваются не только в храме, но и при встрече с родными, друзьями, соседями. Поздравления с Пасхой продолжаются все 40 дней до Вознесения. В течение всего этого времени принято ходить в гости, навещать пожилых и больных родственников, дарить друг другу крашеные яйца и маленькие подарки в знак любви и единства.

