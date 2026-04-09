09 апреля 2026 в 13:10

Россиянам рассказали, чем грозит переедание яиц на Пасху

Диетолог Мизинова: переедание яиц на Пасху грозит обострением заболеваний ЖКТ

Переедание яиц на Пасху может негативно сказаться на здоровье и обострить заболевания желудочно-кишечного тракта, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, ударная доза жиров и белка сильно нагружает кишечник.

Если мы съедаем больше трех яиц, соответственно, привет метаболической нагрузке и повышенному желчеотделению. Поступает много холестерина и насыщенных липидов в кровь. Если у нас где-то спала какая-то болячка, она может очень резко обостриться. Если человек даже знает, что у него есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, а особенно с печенью и желчным пузырем, то после переедания яиц может возникнуть тяжесть, горечь во рту, а также обостриться желчнокаменная болезнь. Кишечник тоже не всегда справляется с таким количеством жиров и белка, поступающим к нему одномоментно, — предупредила Мизинова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что треснутое во время окрашивания пасхальное яйцо может содержать опасные микробы. По ее словам, такой продукт не следует долго хранить даже в холодильнике.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
