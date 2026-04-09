Врач рассказала, можно ли есть треснувшее при окрашивании пасхальное яйцо Врач Павлова: появление трещин при окрашивании яйца повышает риск загрязнения

Пасхальное яйцо, которое треснуло в процессе окрашивания, может быть загрязнено вредными микроорганизмами, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, такой продукт не стоит хранить слишком долго даже в холодильнике.

Если яйцо треснуло при варке и окрасилась не только скорлупа, это обычно означает, что красящий раствор мог попасть внутрь или контактировал с поверхностью содержимого. Пищевой краситель, предназначенный для окраски яиц, как правило, безопасен при контакте с продуктом, но при трещине риск смещается в сторону микробного загрязнения из-за попадания жидкости через поврежденную оболочку, — предупредила Павлова.

Она подчеркнула, что при обнаружении крупной трещины в яйце, из которой вытекает содержимое, его следует утилизировать. Также, по словам врача, рекомендуется выбросить продукт, если он имеет неприятный запах, липкую или слизистую консистенцию, мутный вид или необычный вкус.

Если вы все же решаете, можно ли употребить яйцо, ориентируйтесь на состояние: внимательно осмотрите его, понюхайте и проверьте, нет ли подозрительной текстуры. При малейших сомнениях безопаснее не рисковать. Если все выглядит нормально, такой продукт лучше употребить сразу и не хранить долго: после варки и трещины ориентируйтесь на срок порядка одного-двух дней в холодильнике, — резюмировала Павлова.

Ранее гастроэнтеролог Инга Колесник порекомендовала заменять сахар в пасхальном куличе на сухофрукты, чтобы уменьшить нагрузку на желудочно-кишечный тракт после поста. По ее словам, зачастую проблемы заключаются не в конкретных продуктах, а в их количестве и неправильном сочетании.