Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 06:00

Гастроэнтеролог рассказала о правилах питания на Пасху

Гастроэнтеролог Колесник: сахар в куличе можно заменить сухофруктами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сахар в пасхальном куличе можно заменить на сухофрукты, чтобы снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт после поста, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог, гепатолог, врач УЗД, эндоскопист и кандидат медицинских наук Инга Колесник. По ее словам, проблема заключается не в самих продуктах, а в их объеме и неграмотном сочетании.

В пост организм адаптируется к менее жирной и более простой пище. Резкое возвращение к куличам, творожной пасхе, яйцам и мясу может привести к физиологической перегрузке ЖКТ и появлению нежелательных симптомов: боль, тяжесть, вздутие, изжога, нарушения стула. Проблема не в продуктах, а в их объеме и сочетании. Основной риск — попробовать все и сразу. Возвращайте животные продукты постепенно. Не сочетайте несколько жирных блюд в один прием пищи. Начинайте с основного приема пищи, а не с десерта. Не нужно полностью отказываться от кулича и творожной пасхи. Важно снизить нагрузку. Съешьте небольшую порцию кулича, лучше если он будет не свежеиспеченный, можно заменить сахар в его составе на сухофрукты, — сказала Колесник.

Также она посоветовала ограничить употребление сладких напитков и алкоголя. По ее словам, пищу следует принимать медленно, с паузами, а также необходимо помнить, что 50% рациона должны составлять овощи, зелень, ягоды и фрукты.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил, что, помимо куличей и крашеных яиц, пасхальный стол в дореволюционной России украшали 48 блюдами. По его словам, это были не просто закуски, а настоящие праздничные яства.

Здоровье
врачи
Пасха
праздники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.