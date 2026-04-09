Гастроэнтеролог рассказала о правилах питания на Пасху

Сахар в пасхальном куличе можно заменить на сухофрукты, чтобы снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт после поста, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог, гепатолог, врач УЗД, эндоскопист и кандидат медицинских наук Инга Колесник. По ее словам, проблема заключается не в самих продуктах, а в их объеме и неграмотном сочетании.

В пост организм адаптируется к менее жирной и более простой пище. Резкое возвращение к куличам, творожной пасхе, яйцам и мясу может привести к физиологической перегрузке ЖКТ и появлению нежелательных симптомов: боль, тяжесть, вздутие, изжога, нарушения стула. Проблема не в продуктах, а в их объеме и сочетании. Основной риск — попробовать все и сразу. Возвращайте животные продукты постепенно. Не сочетайте несколько жирных блюд в один прием пищи. Начинайте с основного приема пищи, а не с десерта. Не нужно полностью отказываться от кулича и творожной пасхи. Важно снизить нагрузку. Съешьте небольшую порцию кулича, лучше если он будет не свежеиспеченный, можно заменить сахар в его составе на сухофрукты, — сказала Колесник.

Также она посоветовала ограничить употребление сладких напитков и алкоголя. По ее словам, пищу следует принимать медленно, с паузами, а также необходимо помнить, что 50% рациона должны составлять овощи, зелень, ягоды и фрукты.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил, что, помимо куличей и крашеных яиц, пасхальный стол в дореволюционной России украшали 48 блюдами. По его словам, это были не просто закуски, а настоящие праздничные яства.