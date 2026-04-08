08 апреля 2026 в 06:45

Россиянам рассказали, какие блюда и напитки должны быть на столе в Пасху

Помимо куличей и крашеных яиц, пасхальный стол в дореволюционной России украшали 48 блюдами, включая творожную пасху, буженину и хрен со свеклой, которые шли дополнением к мясу, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, особого внимания заслуживает традиция подачи пасхального барашка из масла или теста.

Кулич и крашеные яйца — это главные, но не единственные блюда, которые украшают пасхальный стол. В дореволюционной России существовала замечательная традиция: на Пасху ставили 48 блюд — по числу дней Великого поста. И это были не просто закуски, а настоящие праздничные яства. Прежде всего это творожная пасха. Что касается мясных блюд, то здесь раздолье для хозяйки. На столе обязательно присутствовала буженина. Отдельного упоминания заслуживает пасхальный барашек. Его делали из сливочного масла, вылепливая кудрявую «шерстку» из масляной стружки, или выпекали из сдобного теста в специальной форме. Обязательной приправой служил хрен со свеклой: и как самостоятельная закуска, и как дополнение к мясным блюдам, — пояснил Иванов.

По его словам, кроме куличей пекли сдобные бабы — нежнейшие кексы на большом количестве яиц, а также калачи, пасхальные пряники в виде яиц, курочек и цветов, украшенные сахарной глазурью. Он добавил, что из напитков на столы ставили домашние настои на травах и фруктах, сбитни и хлебное вино.

Ранее священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит) заявил, что православным не стоит есть куличи и другую праздничную еду до наступления Пасхи, поскольку она не является постной. По его словам, соблюдение поста предполагает не только отказ от определенных продуктов, но и следование церковным традициям.

Россиянам рассказали, какие блюда и напитки должны быть на столе в Пасху
