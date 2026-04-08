Каждая хозяйка мечтает удивить гостей необычным цветом и узором пасхальных яиц. Но зачем каждый раз мучиться с луковой шелухой или химическими красителями, когда есть куда более интересные и благородные способы? Мы расскажем, как получить яйца, крашеные вином, — глубокого бордового оттенка с терпким ароматом. Яйца, крашеные поталью, — с золотым блеском, как у царских пасхальных подарков. А также как делать яйца, крашеные чаем, — благородного бежево-коричневого тона с тонким привкусом бергамота.

Яйца, крашеные вином: благородство бордового бархата

Яйца, крашеные вином, — это способ, который удивляет своей простотой и результатом. Возьмите бутылку сухого красного вина, лучше каберне или мерло — чем темнее, тем насыщеннее будет оттенок. Вылейте вино в кастрюлю, добавьте полстакана воды, чтобы немного снизить кислотность, и две столовые ложки сахара. Доведите до кипения. Аккуратно опустите в кипящую жидкость 6–8 яиц комнатной температуры. Варите на медленном огне 10 минут после закипания. Затем выключите плиту и оставьте яйца в вине еще на 3 часа, а лучше на всю ночь в холодильнике. Чем дольше они настаиваются, тем темнее становится скорлупа — от розовато-лилового до густого бордового. Готовые яйца достаньте шумовкой, промокните бумажным полотенцем и слегка смажьте растительным маслом для блеска. Такие яйца не только красивы, но и приобретают легкий винный аромат, который особенно хорош в сочетании с домашним куличом.

Три необычных метода окрашивания яиц: поталью, вином и чаем Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Яйца, крашеные поталью: золотое сияние для праздничного стола

Яйца, крашеные поталью, — отличный способ создать впечатление роскоши без лишних затрат. Поталь — тончайшие листочки сусального золота, которые продаются в магазинах для творчества. Сначала сварите яйца вкрутую в подсоленной воде. Остудите и тщательно высушите — на влажную скорлупу поталь не приклеится. Приготовьте клей: смешайте 1 яичный белок с 20 мл воды. Кисточкой из мягкого волоса нанесите его на те участки скорлупы, где хотите видеть золото. Можно покрыть все яйцо полностью или сделать полосы, точки, завитки. Возьмите сухую кисть, подцепите ею листочек потали и аккуратно перенесите на липкую поверхность. Разгладьте мягкой кистью или пальцем. Поталь мгновенно прилипает и расправляется, создавая неровный, но очень живой золотой узор. Если где-то остались зазоры, просто добавьте еще кусочек. Когда клей высохнет, смахните излишки потали мягкой кисточкой. Такие яйца выглядят как музейные экспонаты.

Яйца, крашеные чаем: благородная патина и мраморный эффект

Яйца, крашеные чаем, — это способ для любителей спокойных природных оттенков. Чем крепче заварка, тем насыщеннее цвет. Возьмите 5 столовых ложек черного листового чая (без ароматизаторов, лучше цейлонский или индийский ассам). Залейте 1 литром кипятка, накройте крышкой и настаивайте 15 минут. Процедите. Опустите в горячий чай сырые яйца комнатной температуры. Варите на медленном огне 10 минут, затем выключите плиту и оставьте яйца в чае минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Если хотите получить мраморный рисунок, перед варкой обваляйте сырые яйца в мокрой рисовой шелухе или оберните кружевом, зафиксировав марлей. В местах соприкосновения с тканью чай окрасит скорлупу слабее, создавая причудливый узор. Готовые яйца достаньте, промокните. Цвет варьируется от бежевого до темно-коричневого с красноватым подтоном.

Полезные советы для стойкого цвета и сияния

Чтобы скорлупа не треснула при варке, яйца должны быть комнатной температуры. Опускайте их в кипящую жидкость с помощью ложки или шумовки. Добавьте в воду столовую ложку соли или уксуса — они укрепляют скорлупу. Для более насыщенного цвета после варки оставьте яйца в красителе на несколько часов в холодильнике. После окрашивания обязательно протрите каждое яйцо растительным маслом или сливочным маслом — это придаст глянцевый блеск и заполнит микротрещины.

Храните крашеные яйца в холодильнике, но не больше семи дней. И помните: лучшие яйца для окрашивания — белые, на них цвет ложится ярче и ровнее.

Ранее мы рассказали о том, как приготовить идеальные овощи в аэрогриле за 25 минут